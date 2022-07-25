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Giriş Tarihi: 25.7.2022 23:33

Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2022’de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Creme Brulee yapmalarını istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu tatlıyı yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Creme Brulee tarifi ile ilgili olarak Creme Brulee nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Creme Brulee nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir? İşte yanıtı

Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee krem brule nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef son bölümde yapılan Creme Brulee tarifi merak konusu oldu. Crème brulee bir Fransız tatlısıdır, hem de yapımı oldukça kolaydır. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu tatlıyı yapmak isteyenler Creme Brulee ile ilgili olarak Creme Brulee nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Creme Brulee tarifi, malzemeleri

CREME BRULEE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER
4 su bardağı krema
1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya
6 yumurta sarısı
Yarım su bardağı toz şeker
Esmer şeker
CREME BRULEE YAPILIŞI
Yumurtanın beyaz ve sarı kısımlarını dikkatlice ayırın. Sarılarını cam bir kaseye aktarın.
Kremayı küçük bir sos tenceresinde kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte kaynatın.
Kaynamaya yakın ocaktan aldın ve oda sıcaklığında biraz bekletin daha sonra yumurta sarılarını azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın.
Vanilya ve şeker ilave edin. Hazır olan krem brule karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın.
Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.
Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar (yaklaşık 45 dakika) pişirin.
Hafif bir şekilde salladığınızda kenar kısımlarından ayrılmıyorsa tatlınız bu süre zarfında olmuş demektir.
Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine esmer şekeri paylaştırın.
Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin.

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Creme Brulee tarifi: MasterChef Creme Brulee (krem brule) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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