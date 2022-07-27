CS GO Aim Hack Kodu Nedir? CS GO Aim Hack Kodu Hilesi Nasıl Yapılır?

Dijital alemde online oyun denince hafızalara ilk gelen oyunlardan birisi olan CS GO'da nişan, atış ya da görüş yeteneklerinin arttırmak için kullanılan bir takım kodlar mevcuttur. Bu kodları ve kodları nasıl çalıştıracağını bilen oyuncular, harita içinde çok daha hakim ve rakip oyunculara karşı üstünlük kuran bir oyun sergileyebilir. Bilhassa aim hack kullanmayı bilen oyuncuların, bir anda rakiplerine karşı üstünlük kurması oldukça kolay. Peki, aim hack kodu nasıl etkinleştirilir? Bu sorunun yanıtını ve cs go aimbot hakkındaki detayları, sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

CS GO Aim Hack Kodu

Aim hack kodu, oyuncunun silahından çıkan mermilerin direkt rakip yani düşman oyuncuya gitmesine yardımcı olan bir kod türüdür. Wall hack özelliği kadar iş gören aim back'i aktifleştirmek ve kullanmak çok da basit sayılmaz. Oyuncunun çok daha profesyonel bir performans sergilemesi ve düşmanı iyi hedefleyebilmesi için kullanılan aim hack kodunu aktifleştirmek isteyenler aşağıdaki vereceğimiz yöntemleri uygulayabilirler;

Öncelikle oyundan kodların çalışması için konsolu açıp "sv_cheats 1" kodu yazılmalıdır. Bu kod yazılacak olan kodların aktifleştirilmesi için gereklidir. Daha sonra konsol ekranına 'weapon_recoil_decay1_exp 99999've 'weapon_recoil_decay2_exp 99999' kodları yazılmalıdır. Bu kodların çalışmama durumunda ise şu kodları denemeniz önerilmektedir.