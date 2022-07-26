Haberler Yaşam Haberleri CS GO FPS Arttırma Kodları Nedir? CS GO FPS Arttırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Arttırılır?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 16:34 Son Güncelleme: 26.7.2022 16:34

CS GO FPS Arttırma Kodları Nedir? CS GO FPS Arttırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Arttırılır?

Dünya çapında sanal oyun denilince ilk akıllara gelen oyunlardan birisi olan Counter Strike Global Offensive yani CS GO, oyun piyasasına çıktığı günden bu yana en sevilen sanal oyunlardan birisidir. CS GO’da oyunun daha hızlı ve akıcı oynamasına yönelik bazı seçeneklerle ayarlama yapmak mümkün. Bu içeriğimizde kullanıcıların sıklıkla araştırdığı fps arttırma kodları hakkında bir takım bilgilere yer vereceğiz.

CS GO FPS Arttırma Kodları Nedir? CS GO FPS Arttırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Arttırılır?

FPS, görüntü cihazının kalitesini ölçmeye yarayan birime verilen isimdir. Ekranda gerçekleşen tam kare tarama sayısını saniye olarak ölçer ve değer olarak gösterir. Yani FPS değeri ne kadar yüksek seviyede yer, ekrandaki görüntü o kadar akıcı ve net olur. CS GO'da oyun için fps arttırmak mümkündür. Peki, cs go fps arttırma kodları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

CS GO FPS Arttırma Kodları Nelerdir?

Oyunun akıcı bir görüntüde oynanması için gerekli olan performansı bulundurmayan oyuncular sorunları çözebilmek için yeni ekran kartları ya da işlemci alabilirler, bu imkâna sahip olmayan oyuncular ise FPS artırma işlemiyle oyundan az da olsa yüksek bir şekilde performans elde edebilirler. Bilinen CS GO FPS arttırma kodları ise şunlardır;

  • -Novid : Başlagıçtaki giriş videosunu kapatıp oyunun daha hızlı açılmasını sağlar.
  • -nobrowser : Oyun içi tarayıcıyı kapatır bu sayede 5-10 FPS'de olsa arttırılabilir.
  • -nod3d9ex : Alt+tab , Shift+tab Geçişlerini hızlandırır (Bazı kişilerde fps artışı olduğu belirtilmiş).
  • -freq : Ekranınız ile oyunun monitör yenileme hızını sabitler ve daha akıcı şekilde oynarsınız .
  • -dxlevel 10 : Oyunun grafik seviyesini düşürerek daha fazla fps almanıza yardımcı olur.
  • +cl_forcepreload 1 : Haritayı önceden yükleyerek fazladan 10 ila 25 arası fps artışına yardımcı olur.
  • -high : İşlem önceliğini oyuna tayin eder.

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CS GO FPS Arttırma Kodları Nedir? CS GO FPS Arttırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Arttırılır?
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