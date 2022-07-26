CS GO FPS Arttırma Kodları Nedir? CS GO FPS Arttırma Kodu Nasıl Yapılır, Nasıl Arttırılır?

FPS, görüntü cihazının kalitesini ölçmeye yarayan birime verilen isimdir. Ekranda gerçekleşen tam kare tarama sayısını saniye olarak ölçer ve değer olarak gösterir. Yani FPS değeri ne kadar yüksek seviyede yer, ekrandaki görüntü o kadar akıcı ve net olur. CS GO'da oyun için fps arttırmak mümkündür. Peki, cs go fps arttırma kodları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

CS GO FPS Arttırma Kodları Nelerdir?

Oyunun akıcı bir görüntüde oynanması için gerekli olan performansı bulundurmayan oyuncular sorunları çözebilmek için yeni ekran kartları ya da işlemci alabilirler, bu imkâna sahip olmayan oyuncular ise FPS artırma işlemiyle oyundan az da olsa yüksek bir şekilde performans elde edebilirler. Bilinen CS GO FPS arttırma kodları ise şunlardır;