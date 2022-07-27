Haberler Yaşam Haberleri CS GO FPS Görme Kodları Nedir? CS GO FPS Gösterme Kodu Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:44 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:44

CS GO FPS Görme Kodları Nedir? CS GO FPS Gösterme Kodu Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde dijital oyun denilince ilk akıllara gelen oyunlardan birisi olan Counter Strike Global Offensive yani CS GO, oyun aleminde piyasaya sürüldüğü günden bu yana en sevilen sanal oyunlardan birisidir. CS GO’da oyunun daha hızlı ve akıcı oynamasına yönelik bazı seçeneklerle ayarlama yapmak mümkün. Oyun severlerin CS GO oynarken sıklıkla başvurduğu kodların başında fps özellikleri ile ilgili kodlardır. Bu içeriğimizde kullanıcıların sıklıkla araştırdığı fps gösterme kodları hakkında bir takım bilgilere yer vereceğiz.

CS GO FPS Görme Kodları Nedir? CS GO FPS Gösterme Kodu Nasıl Yapılır?

FPS, görüntü cihazının kalitesini ölçmeye yarayan birime verilen isimdir. Ekranda gerçekleşen tam kare tarama sayısını saniye olarak ölçer ve değer olarak gösterir. Yani FPS değeri ne kadar yüksek seviyede yer, ekrandaki görüntü o kadar akıcı ve net olur. Oyunu en hızlı ve akıcı şekilde oynamak için profesyonel oyuncuların kişiselleştirdiği fsp göstergelerini görmek mümkündür. Peki, cs go fps görme kodları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

CS GO FPS Gösterme Kodları Nelerdir?

Oyunun akıcı bir görüntüde oynanması için gerekli olan fps durumunu ve alınan değerleri oyuncunun görmesi için, FPS gösterme kodları devreye girmektedir. FPS gösterme kodu da, oyun içinde alınan değerleri anlık olarak oyuncunun görmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Fps görme için, aşağıdaki yapılması gereken adımları takip edebilirsiniz.

FPS göstergesinin açabilmek için ilk olarak konsol bölümünün açılması gerekir. Konsol ekranı açılmasının ardından '+graph' komutu girilir ve oyun ekranında bazı değerler belirir. Görüntülenen bu değerler, oyunun içinde alınan FPS değerleridir.

Eğer fsp göstergelerinin kalıcı olarak ekranda gözükmesini istiyorsanız, öncelikle herhangi bir menüdeyken yahut oyun halindeyken "é" tuşuna bastıktan sonra konsolu açık hale getirip, 'cl_showfps 1' kodunu yazarak fsp göstergesini görebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır, adayların kaç tane tercih hakkı var?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları: 27 Temmuz bugün sigaraya geldi mi, JTİ, BAT, Philip Morris paketler ne kadar oldu?
SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte YÖK ATLAS ile önlisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) 2022 üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, araçlara indirim gelecek mi, ne kadar gelir? 2022 araçlarda ÖTV indirimi ve düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları son durum
YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Son dakika haberi: Türkiye, tarihi başarıya imza attı! Dünyaya nefes aldıracak 'tahıl' yolculuğu başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
CS GO FPS Görme Kodları Nedir? CS GO FPS Gösterme Kodu Nasıl Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA