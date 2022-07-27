CS GO FPS Görme Kodları Nedir? CS GO FPS Gösterme Kodu Nasıl Yapılır?

FPS, görüntü cihazının kalitesini ölçmeye yarayan birime verilen isimdir. Ekranda gerçekleşen tam kare tarama sayısını saniye olarak ölçer ve değer olarak gösterir. Yani FPS değeri ne kadar yüksek seviyede yer, ekrandaki görüntü o kadar akıcı ve net olur. Oyunu en hızlı ve akıcı şekilde oynamak için profesyonel oyuncuların kişiselleştirdiği fsp göstergelerini görmek mümkündür. Peki, cs go fps görme kodları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

CS GO FPS Gösterme Kodları Nelerdir?

Oyunun akıcı bir görüntüde oynanması için gerekli olan fps durumunu ve alınan değerleri oyuncunun görmesi için, FPS gösterme kodları devreye girmektedir. FPS gösterme kodu da, oyun içinde alınan değerleri anlık olarak oyuncunun görmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Fps görme için, aşağıdaki yapılması gereken adımları takip edebilirsiniz.

FPS göstergesinin açabilmek için ilk olarak konsol bölümünün açılması gerekir. Konsol ekranı açılmasının ardından '+graph' komutu girilir ve oyun ekranında bazı değerler belirir. Görüntülenen bu değerler, oyunun içinde alınan FPS değerleridir.

Eğer fsp göstergelerinin kalıcı olarak ekranda gözükmesini istiyorsanız, öncelikle herhangi bir menüdeyken yahut oyun halindeyken "é" tuşuna bastıktan sonra konsolu açık hale getirip, 'cl_showfps 1' kodunu yazarak fsp göstergesini görebilirsiniz.