CSO ADA Ankara haftayı dolu dolu geçirecek: 12 Mayıs’ta AB Özel Konseri gerçekleşecek

Ankaralı sanatseverler için 9 Mayıs'ta Caz Serisi kapsamında 2016 yılında kendi bestelerinden oluşan ilk albümü Bozgun Hatıra'yı yayınlayan müzisyen ve şarkı yazarı Esra Kayıkçı ağırlanacak. Birbirinden güzel bestelerini sergileyecek olan Kayıkçı, kendi albümlerinden ve caz standartlarından oluşan repertuvarıyla dinleyicisiyle buluşacak. Başarılı caz müzisyenlerinden oluşan İstanbul Superband Aycan Teztel şefliğinde ve caz vokalisti Erdem Özkan ile Frank Sinatra'yı 10 Mayıs'taki konserle CSO Ada Ankara'da anacak.