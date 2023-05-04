CSO ADA Ankara haftayı dolu dolu geçirecek: 12 Mayıs’ta AB Özel Konseri gerçekleşecek

Ankaralı sanatseverler için 9 Mayıs'ta Caz Serisi kapsamında 2016 yılında kendi bestelerinden oluşan ilk albümü Bozgun Hatıra'yı yayınlayan müzisyen ve şarkı yazarı Esra Kayıkçı ağırlanacak. Birbirinden güzel bestelerini sergileyecek olan Kayıkçı, kendi albümlerinden ve caz standartlarından oluşan repertuvarıyla dinleyicisiyle buluşacak. Başarılı caz müzisyenlerinden oluşan İstanbul Superband Aycan Teztel şefliğinde ve caz vokalisti Erdem Özkan ile Frank Sinatra'yı 10 Mayıs'taki konserle CSO Ada Ankara'da anacak.
GELENEKSELDEN DÜNYA MÜZİĞİNE
Geleneksel Müzik Serisi'nin bu haftaki konuğu Karadeniz müziğinin önemli bestecilerinden Erkan Ketenci'nin kendi eserlerinden oluşan dizi müzikleri, etnik ve güncel şarkılarını seslendireceği konserini 10 Mayıs'ta dinleyicileriyle buluşturacak. Türkiye'nin genç kuşan virtüözleri arasında yer alan ve dünya sahnelerinde verdiği başarılı konserlerle dikkat çeken Salih Can Gevrek, 11 Mayıs'ta CSO ADA Ankara'da konser verecek. Dünya Müziği Serisi'nin bu haftaki konuğuysa 12 Mayıs'ta konser verecek olan Elif Sanchez, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İspanyolca ve İngilizce repertuvarla dinleyicileriyle buluşacak...