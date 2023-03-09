Ctrl F Ne İşe Yarar? Ctrl+F Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl F ne işe yarar konusu bilgisayarı aktif kullanan kişiler için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu Windows'un sağlamış olduğu bir kısa yoldur. Bu kısa yol ile bilgisayar kullanma işleminiz kolaylaşacaktır. Bu noktada Ctrl + F kısa yolu ne işe yarar sorusunun cevabını sizler için bulduk. Haberimizin devamını inerek Ctrl F ne işe yarar, görevi nedir ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Ctrl Nedir?

Ctrl (Türkçe: Kontrol tuşu; İngilizce: Control Key), bilgisayar klavyesinde genellikle iki tane yer alan tuştur. Tek başına sadece Windows işletim sisteminde 'Yapışkan Tuşlar'ı açmak için kullanılır. Diğer şekilde ise başka tuşlarla kullanıldığında farklı işleri görür. Sözü geçen tuş kombinasyonları her yazılımda farklı olabilir. Günümüzde Ctrl tuşu istisnasız birçok klavyenin içerisinde temel tuşlardan biri olarak yer almaktadır.

Yapışkan Tuşlar, Microsoft Windows işletim sisteminde kullanılan bir erişebilirlik özelliğidir. Bu erişebilirlik özelliği sayesinde aynı anda iki veya daha fazla tuşa basmakta güçlük çeken kullanıcılar, tuşlara aynı anda basmak yerine sırasıyla basarak aynı fonksiyonun yerine getirilmesini sağlayabilirler. Yapışkan tuşlar sayesinde bilgisayar kullanmakta güçlük çeken insanlar, yaşlılar ve bilgisayar kullanmaya yeni başlayanlar kolay yoldan birkaç tuşa basabilir ve önemli Windows kısa yollarını kullanabilirler.

Ctrl + F Ne İşe Yarar?

CTRL ve F : Ara komutu

Ctrl + F Windows işletim sisteminin kısa yol tuşudur. Yazılan metinlerde kelime veya kelime gruplarını aramak için kullanılan bir kontrol kuşudur. Ctrl + F komutunu kullandığınız zaman aradığınız anahtar kelimeyi bulabilmek için tüm metni okumanıza gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra sayfa boyunca yada bütün metinde kelime kendini kaç kez tekrar ediyor bilebilmenizi sağlamaktadır.

Ctrl + F kısa yolu, tüm internet tarayıcılarında yada yazı yazılan bir sayfada bulmak istediğiniz kelime ya da kelime grubunun aranmasına izin veren metin düzenleyicilerinde bulunan bir kısa yoldur.

Klavyenizdeki CTRL ve F tuşlarına aynı anda basarak bu kısa yolu aktif hale getirebilirsiniz. Bu kısa yolu kullandığınız zaman bir arama alanı açılacak ve ardından bulmak istenilen kelimeyi yazdığınız zaman sayfanızda ya da metnin tamamında kelimenin göründüğü tüm yerler belli olacaktır. Yani aradığınız kelimenin metnin içerisinde nerelerde geçtiğini görebileceksiniz. Aradığınız kelimenin nerede olduğunu görmekle kalmayıp aynı zamanda o kelimeyi kaç kez kullandığınızı da görebileceksiniz.

Diğer Kısa Yollar

• CTRL ve A : Tüm öğeleri seç komutu

• CTRL ve B : Metni kalınlaştır komutu

• CTRL ve C : Seçili olanları kopyala komutu

• CTRL ve D : Yazı tipi seç komutu

• CTRL ve E : Ortala komutu

• CTRL ve G : Konuma git komutu

• CTRL ve H : Bul ve değiştir komutu

• CTRL ve I : İtalik biçimlendirme komutu

• CTRL ve J : Hizala komutu

• CTRL ve K : Bağlantı ekle komutu

• CTRL ve L : Paragrafı sola yasla komutu

• CTRL ve M : Paragrafı soldan girintile komutu

• CTRL ve N : Yeni komutu

• CTRL ve O : Aç komutu

• CTRL ve P : Yazdır komutu

• CTRL ve R : Paragrafı sağa yasla komutu

• CTRL ve S : Kaydet komutu

• CTRL ve T : Asılı girinti oluştur komutu

• CTRL ve U : Metnin altını çiz komutu

• CTRL ve V : Yapıştır komutu

• CTRL ve W : Kapat komutu

• CTRL ve X : Kes komutu

• CTRL ve Y : Yenile – Yinele komutu

• CTRL ve Z : Geri al komutu vermiş oluruz.

• CTRL ve INSERT : Seçili olanları kopyala komutu

• CTRL ve F4 : Etkin belgeyi kapatma komutu

• CTRL ve SHIFT : Birden fazla klavye düzeni ekli ise klavye düzeni değiştirme komutu