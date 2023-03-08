Ctrl N Ne İşe Yarar? Ctrl+N Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl N ne işe yarar? Konusu aslında teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmek için gereklidir. Tıpkı diğer kısayollarda olduğu gibi teknolojiyi kullanan kişiler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ctrl n görevi nedir hakkında bilgi sahibi olmak kullanıcıya zamandan tasarruf ettireceği gibi kullanıcıların daha az efor sarf etmesine de imkân tanıyacaktır. Peki ya ctrl + n kısayolu ne işe yarar?
Ctrl N de tıpkı diğer kısayollar gibi bilgisayar kullanımında büyük önem teşkil etmektedir. Ctrl N bir projede yeni bir belge oluşturmak için fareyi sürükleyip de gerekli butonu bulmak için gereken süreyi çok kısa bir zamana indirir ve kullanıcının işine yarar.
Ctrl + N tuşuna basarak içinde bulunulan programda yeni bir belge oluşturmak için kullanılabilecek en etkili kısayoldur. Bazı farklı programlarda Ctrl+N farklı kullanımlar için de bir kısayol olabilir fakat istatistiksel anlamda Ctrl+N yeni bir belge oluşturmak için kullanılan en yaygın kısayoldur demek mümkün.
Genel anlamda bütün kısayolların kullanımı aynı yöntemler kullanılarak sağlanmaktadır. Klavyede bulunan ctrl tuşu İngilizcede control anlamına gelir. Türkçesi kontrol olan butona basılı tutarak Kontrol + N yapmak mümkündür. Burada esas önemli olan şey, kullanıcının "N" tuşuna basarken parmağın kesinlikle ctrl tuşu üzerinde basılı bir halde olmasıdır. Aksi halde komut bilgisayar tarafından algılanmayacaktır.
Ctrl+N yaparken n tuşuna yalnızca bir kere basmak yeterlidir. Eğer n tuşuna birden fazla basılırsa işlem defalarca tekrar edecek ve bilgisayarın gereksiz donmasına ya da ihtiyaç dışında çok fazla yeni belge oluşturulmasına sebebiyet verilecektir.