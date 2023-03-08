Ctrl N Ne İşe Yarar? Ctrl+N Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl N ne işe yarar? Konusu aslında teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmek için gereklidir. Tıpkı diğer kısayollarda olduğu gibi teknolojiyi kullanan kişiler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ctrl n görevi nedir hakkında bilgi sahibi olmak kullanıcıya zamandan tasarruf ettireceği gibi kullanıcıların daha az efor sarf etmesine de imkân tanıyacaktır. Peki ya ctrl + n kısayolu ne işe yarar?

Ctrl N Ne İşe Yarar?

Ctrl N de tıpkı diğer kısayollar gibi bilgisayar kullanımında büyük önem teşkil etmektedir. Ctrl N bir projede yeni bir belge oluşturmak için fareyi sürükleyip de gerekli butonu bulmak için gereken süreyi çok kısa bir zamana indirir ve kullanıcının işine yarar.

Ctrl + N Kısayolu Nedir?

Ctrl + N tuşuna basarak içinde bulunulan programda yeni bir belge oluşturmak için kullanılabilecek en etkili kısayoldur. Bazı farklı programlarda Ctrl+N farklı kullanımlar için de bir kısayol olabilir fakat istatistiksel anlamda Ctrl+N yeni bir belge oluşturmak için kullanılan en yaygın kısayoldur demek mümkün.

Ctrl + N Kısayolu Nasıl Kullanılır?

Genel anlamda bütün kısayolların kullanımı aynı yöntemler kullanılarak sağlanmaktadır. Klavyede bulunan ctrl tuşu İngilizcede control anlamına gelir. Türkçesi kontrol olan butona basılı tutarak Kontrol + N yapmak mümkündür. Burada esas önemli olan şey, kullanıcının "N" tuşuna basarken parmağın kesinlikle ctrl tuşu üzerinde basılı bir halde olmasıdır. Aksi halde komut bilgisayar tarafından algılanmayacaktır.

Ctrl+N yaparken n tuşuna yalnızca bir kere basmak yeterlidir. Eğer n tuşuna birden fazla basılırsa işlem defalarca tekrar edecek ve bilgisayarın gereksiz donmasına ya da ihtiyaç dışında çok fazla yeni belge oluşturulmasına sebebiyet verilecektir.