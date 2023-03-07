Ctrl S Nedir? Ctrl+S Kısayolu Ne İşe Yarar, Görevi Nedir?

Ctrl S nedir araştırması için bilgisayar kullanımı ile ilgili kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ctrl+s görevi nedir araştırması ile bu kısayol tuşunun ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz. Kısayol tuşları ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda bilgisayar kullanmak da çok daha eğlenceli ve pratik olacaktır. Ctrl S tuşu ne işe yarar ve ne için kullanılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ctrl S Nedir?

Bilgisayar kullanımında istifade edebileceğiniz çok sayıda kısayol tuşu vardır. Bu kısayol tuşları İngilizce kelimelerden yola çıkılarak belirlenmiştir. Yaygın şekilde kullanılan kısayol tuşlarından biri de ctrl+s tuşudur. Bu kısayol tuşu İngilizce "save" kelimesinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Yani ctrl+s tuşu "kaydetmek" demektir.

Özellikle Office programlarında çalışmanın sağlıklı şekilde yapılması için peyderpey çalışmanın kaydedilmesi gerekir. Bunun için de sol üst kısımda bulunan simgeden "kaydet" tuşuna basmanız gerekir. Söz konusu işlem pratik değildir. Her seferinde Mouse ile bu tuşa tıklamak zor gelebilir. Bunun için de kısayol tuşlarından istifade etmeniz gerekir.

Ctrl+S Ne İşe Yarar ve Ne İçin Kullanılır?

Ctrl+S tuşu, ctrl tuşuna basılı iken aynı zamanda s harfine basılmasını ifade eder. Bu işlemi yaptığınızda bilgisayarınız, yaptığınız çalışmayı kaydedecektir. Word, Excel ya da Powerpoint çalışmalarınızda bu kısayol tuşu işlerinizi kolay şekilde yürütmenizi ağlayacaktır. Aynı zamanda elektrik kesilmesi ya da çalışmanızın silinmesi halinde veri kaybını önleyecektir. Buna benzer çok sayıda kısayol tuşu hakkında bilgi sahibi olarak bilgisayarı çok daha profesyonel şekilde kullanabilirsiniz.