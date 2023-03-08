Haberler Yaşam Haberleri Ctrl X Ne İşe Yarar? Ctrl+X Kısayolu Nedir, Görevi Ne?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:26 Son Güncelleme: 8.3.2023 10:26

Ctrl X Ne İşe Yarar? Ctrl+X Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Bilgisayar kullanımında insanların işine yarayan çok sayıda kısayol tuşu vardır. Özellikle metin yazma programlarında bu kısayol tuşları pratik kullanım sağlar. Ctrl X de bu kapsamda kullanılan tuşlar arasındadır. Ctrl X ne işe yarar araştırması ile bu kısayol tuşunun işlevini kavrayabilirsiniz. Ctrl + X kısayolu ne işe yarar konusunu internet araştırması ile de öğrenebilirsiniz. Ctrl X görevi nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Ctrl X Ne İşe Yarar? Ctrl+X Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl X ne işe yarar konusunu araştırmak için bilgisayar kitaplarından istifade edebileceğiniz gibi internette de konu ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Ctrl + X kısayolu ne işe yarar sorusuna cevap bulduğunuzda söz konusu kısayol tuşunu aktif şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bahse konu kısayol tuşu, birçok yerde işinize yarayacaktır. Ctrl X görevi nedir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ctrl X Ne İşe Yarar?

Kısayol tuşları, özellikle Office programlarındaki çalışmalarda işlerinizi kolaylaştırır. Kısayol tuşları adından da anlaşılacağı üzere bazı işlemlerin kısa yoldan yapılmasını ifade eder. Yani bazı işlevler kısayol tuşları ile daha pratik şekilde yapılabilir.

Ctrl X tuşu "kes" komutunun kısayoludur. Yaptığınız metin çalışmasının belli bir kısmını Mouse ile ya da klavye ile seçip Ctrl X tuşuna bastığınızda metin kesilecektir. Kestiğiniz metni, yine bir kısayol tuşu olan Ctrl V tuşu ile başka bir yere yapıştırabilirsiniz.

Ctrl + X Kısayolu Ne İşe Yarar?

Bilgisayarda işlerin daha pratik şekilde yapılmasını sağlayan çok sayıda kısayol tuşu vardır. Ctrl X tuşu da bunlardan biridir. Bu kısayol tuşu zaman zaman Ctrl C tuşu ile karıştırılır. Ctrl C kopyalama yaparken Ctrl X kesme işlemi yapar. Bilgisayar yazılım geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılmış bu kısayol tuşları işinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu kısayol tuşları, zaman kaybını önlemek için geliştirilmiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
SON DAKİKA | Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı!
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
İngiliz Reuters'dan yeni senaryo: 6'lı koalisyona seçim stratejisi biçtiler!
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ctrl X Ne İşe Yarar? Ctrl+X Kısayolu Nedir, Görevi Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA