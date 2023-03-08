Ctrl X Ne İşe Yarar? Ctrl+X Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl X ne işe yarar konusunu araştırmak için bilgisayar kitaplarından istifade edebileceğiniz gibi internette de konu ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Ctrl + X kısayolu ne işe yarar sorusuna cevap bulduğunuzda söz konusu kısayol tuşunu aktif şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bahse konu kısayol tuşu, birçok yerde işinize yarayacaktır. Ctrl X görevi nedir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ctrl X Ne İşe Yarar?

Kısayol tuşları, özellikle Office programlarındaki çalışmalarda işlerinizi kolaylaştırır. Kısayol tuşları adından da anlaşılacağı üzere bazı işlemlerin kısa yoldan yapılmasını ifade eder. Yani bazı işlevler kısayol tuşları ile daha pratik şekilde yapılabilir.

Ctrl X tuşu "kes" komutunun kısayoludur. Yaptığınız metin çalışmasının belli bir kısmını Mouse ile ya da klavye ile seçip Ctrl X tuşuna bastığınızda metin kesilecektir. Kestiğiniz metni, yine bir kısayol tuşu olan Ctrl V tuşu ile başka bir yere yapıştırabilirsiniz.

Ctrl + X Kısayolu Ne İşe Yarar?

Bilgisayarda işlerin daha pratik şekilde yapılmasını sağlayan çok sayıda kısayol tuşu vardır. Ctrl X tuşu da bunlardan biridir. Bu kısayol tuşu zaman zaman Ctrl C tuşu ile karıştırılır. Ctrl C kopyalama yaparken Ctrl X kesme işlemi yapar. Bilgisayar yazılım geliştiricileri tarafından ortaya çıkarılmış bu kısayol tuşları işinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu kısayol tuşları, zaman kaybını önlemek için geliştirilmiştir.