Ctrl Y Ne İşe Yarar? Ctrl+Y Kısayolu Nedir, Görevi Ne?

Ctrl Y ne işe yarar için ilk olarak bilgisayardan bahsetmek gerekir. Çünkü Ctrl + Y kısayolu nedir sorusu üzerinde durulan teknolojik alet ile anlatılabilecek bir şeydir. Bilindiği üzere bilgisayar, içerisinde bulundurduğu mekanizma sayesinde birden fazla işlem yapmamıza imkân tanır. Bu işlemlere yazı yazmayı da ekleyebiliriz. Zaten Ctrl + Y Kısayolu Ne İşe Yarar olduğu yazının yinelemesi gibi bir durumdur. Dolayısıyla paralel olarak görevi nedir de bu özellikte olacaktır.

Ctrl Y Ne İşe Yarar?

Bilgisayarlar çağımızın şahane icatlarındandır. Bilgisayarı teknoloji adı altında ele alarak hareket etmek mümkünüdür. Çünkü bu doğrultuda açıklamak, bilgisayarın sağlamış olduğu bazı kolaylıkları daha iyi anlamamızı sağlar. Teknolojin en başta sağladığı faktörün kolaylık olduğu vurgulanabilir. Diğer bir kısımda ise bilgisayar üzerinden yapılabilecek işlem çeşidine odaklanılacaktır. Bilgisayar üzerinden resim yapılabilir, müzik dinlenebilir, araştırma yapılabilir ya da yazı yazılabilir. Bizim için önemli olan bilgisayar sayesinde yazının yazılmasıdır. Bunun içinde en bilindik program Word programıdır. Zaten Ctrl + Y Word üzerinden işlem yapıldığında gerçekleşmektedir. Ctrl + Y yazılan herhangi bir şeyin yinelenmesini sağlar.

Ctrl + Y Kısayolunun Görevi Nedir?

Ctrl + Y bilgisayar üzerinde gerçekleşen ve fayda sağlayan bir kısayoldur. Aslında direkt bilgisayar üzerinden demek doğru olmayacaktır. Çünkü ctrl + Y Word yazı programı içerisinde çalışan bir kısayoldur. Kısayol olarak belirtildiği kadar bir komut olduğu da ifade edilebilir. Çünkü bilgisayar mekanizması komutlar üzerinden çalışmaktadır. Yani komutlar üzerinden bilgisayar üzerinde işlem yapabiliriz. Ctrl + Y kısayolu da Word programı üzerinde çalışan bir komuttur. Bu kısayolun başlıca bir görevi vardır ve bu görev örnek üzerinden anlatılacaktır. Örneğin Word programı üzerinde bir yazı yazıyorsunuz. En son yazdığınız yazı da "Erdem, ruhun güzelliğidir" cümlesidir. Bu cümleyi yazıldıktan sonra Ctrl + Y basılırsa yazdığınız bu cümle tekrar yazılacaktır. Dolayısıyla Ctrl + Y kısayolunun görevi, yazılan kelimelerin tekrar edilerek yazılmasıdır.