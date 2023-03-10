Ctrl Z Nedir? Ctrl+Z Kısayolu Ne İşe Yarar, Görevi Nedir?

Programlarda kullanılan kısayol tuşları, programı hem daha kolay hem de daha hızlı kullanmaya yarar. Bu kısayol tuşlarından bir tanesi de Ctrl+ Z kısayoludur. Bazı bilgisayarlarda Cmd+ Z olarak da karşımıza çıkan Ctrl Z, sık kullanılan kısayol tuşlarından bir tanesidir. Bu kısayolun ne işe yaradığını bilmeyen ama kullanabilmek için öğrenmek isteyen bilgisayar kullanıcıları "Ctrl Z nedir? Ctrl+ Z ne işe yarar, görevi nedir?" sorularının yanıtlarını araştırır.

Ctrl Z Nedir

Bilgisayarın bazı programlarında, bazı kısa yollar bulunur. Bu kısayollardan bir tanesi de "Ctrl Z" kombinasyonu olarak karşımıza çıkar. Bu kısayol kombinasyonu üzerine çalışılan projede kullanıldığında yapılan işlemin geri alınmasına yardımcı olur. Örneğin kazara bir işlem yapıldığı zaman tek tek silmek yerine "Ctrl+Z" tuşlarına basılır ve yapılan yanlış işlem tek bir hamlede kolay bir şekilde düzeltilir.

Ctrl+ Z Kısayolu Ne İşe Yarar, Görevi Nedir?

Bilgisayar programlarında kullanılan kısa yollardan bir tanesi olan Ctrl+Z yapılan işlemin geri alınmasına yarar. Görevi, yapılmış olan en son işlemin tek bir hamlede hızlı ve kolay bir şekilde geri almaktır.