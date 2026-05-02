Haberler Yaşam Haberleri Çubuk’ta park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: 28 yaşındaki sürücü ölü bulundu
Giriş Tarihi: 2.05.2026 12:49

Ankara’nın Çubuk ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz halde bulunan bir kişi, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İmamhüseyin Mahallesi'nde boş bir arazide park halinde bulunan 33 ATU 74 plakalı otomobilin sürücüsünün uzun süre hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü İsmet Bali'nin (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Bali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

