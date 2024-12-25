Çukurova Havalimanı Nerede? Çukurova Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çukurova Havalimanı uluslararası sivil bir havalimanıdır. Çukurovalı vatandaşların hizmetine yeni açılmış olan Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye'nin 58. havalimanıdır. 9 milyon yolcu kapasiteli olan havalimanı yaklaşık olarak 5 milyon kişiye hizmet verecektir. Çukurova Havalimanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu sorular şu şekilde cevaplanabilir.

Çukurova Havalimanı Nerede?

Çukurova Havalimanı Mersin'e bağlı Tarsus ilçesinin Karsavran mahallesinde açılmış olan bir havalimanıdır. Karsavran mahallesinde bulunan havalimanı Tarsus ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. Mersin merkeze 45 km uzaklıkta olan havalimanı Adana şehir merkezine ise 35 km uzaklıktadır.

Çukurova Havalimanına Nasıl Gidilir?

Çukurova Havalimanına Adana'dan ulaşabilmek için Adana belediyesinin otobüs hatları bulunmaktadır. Adana'nın belirli bölgelerinden kalkış yapan otobüslerin havalimanına ulaşması 1 buçuk saat kadar sürmektedir. Bu 1,5 saatlik süre trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Otobüsler ile gidilebileceği gibi taksi ve özel araçla da ulaşım sağlanmaktadır.

Mersin'den ulaşım ise yine belediye otobüsleri, özel araç ve taksi ile sağlanabilir. Mersin ile Çukurova Havalimanı arası 42 kilometre olup yolculuk süresi yarım saat civarında sürmektedir. Tarsus merkeze ise 15 km'dir.

Adana Mersin arası tren hattı ile de havalimanına ulaşım sağlanabilir ancak YHT (Yüksek Hızlı Tren) projesi çalışmaları nedeniyle tren seferleri durdurulmuştur. Yüksek hızlı tren projesi 2026 yılında hizmete başladığı zaman havalimanına ulaşım çok daha kısa sürede sağlanacaktır.