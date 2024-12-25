Haberler Yaşam Haberleri Çukurova Havalimanı Nerede? Çukurova Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:37 Son Güncelleme: 25.12.2024 09:38

Çukurova Havalimanı Nerede? Çukurova Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çukurova Havalimanı adından da anlaşıldığı üzere Adana, Osmaniye, Niğde ve Mersin gibi civar illere hizmet veren, 10 Ağustos 2024 tarihinde açılmış bir havalimanıdır. Adana şehir merkezinde bulunan Şakirpaşa Havalimanı kapatılıp yerine Çukurova Havalimanı hizmete açılmıştır. Yeni açılmış bir havalimanı olduğu için Çukurova Havalimanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi konular çok araştırılmaktadır.

Çukurova Havalimanı Nerede? Çukurova Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çukurova Havalimanı uluslararası sivil bir havalimanıdır. Çukurovalı vatandaşların hizmetine yeni açılmış olan Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye'nin 58. havalimanıdır. 9 milyon yolcu kapasiteli olan havalimanı yaklaşık olarak 5 milyon kişiye hizmet verecektir. Çukurova Havalimanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu sorular şu şekilde cevaplanabilir.

Çukurova Havalimanı Nerede?

Çukurova Havalimanı Mersin'e bağlı Tarsus ilçesinin Karsavran mahallesinde açılmış olan bir havalimanıdır. Karsavran mahallesinde bulunan havalimanı Tarsus ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. Mersin merkeze 45 km uzaklıkta olan havalimanı Adana şehir merkezine ise 35 km uzaklıktadır.

Çukurova Havalimanına Nasıl Gidilir?

Çukurova Havalimanına Adana'dan ulaşabilmek için Adana belediyesinin otobüs hatları bulunmaktadır. Adana'nın belirli bölgelerinden kalkış yapan otobüslerin havalimanına ulaşması 1 buçuk saat kadar sürmektedir. Bu 1,5 saatlik süre trafiğin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Otobüsler ile gidilebileceği gibi taksi ve özel araçla da ulaşım sağlanmaktadır.

Mersin'den ulaşım ise yine belediye otobüsleri, özel araç ve taksi ile sağlanabilir. Mersin ile Çukurova Havalimanı arası 42 kilometre olup yolculuk süresi yarım saat civarında sürmektedir. Tarsus merkeze ise 15 km'dir.

Adana Mersin arası tren hattı ile de havalimanına ulaşım sağlanabilir ancak YHT (Yüksek Hızlı Tren) projesi çalışmaları nedeniyle tren seferleri durdurulmuştur. Yüksek hızlı tren projesi 2026 yılında hizmete başladığı zaman havalimanına ulaşım çok daha kısa sürede sağlanacaktır.

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Çukurova Havalimanı Nerede? Çukurova Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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