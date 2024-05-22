Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış için gün sayıyor

İncelemenin ardından Vali Pehlivan başkanlığında Çukurova Uluslararası Havalimanı yerleşkesinde güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan ve açılış aşamasına gelen havalimanının güvenliği ve sorumlu birimlerin koordinasyon içinde yerine getireceği iş ve işlemlere ilişkin hususlar hakkında değerlendirme yapıldı, ilgili muhtelif kararlar alındı.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Komutan Tuğamiral Oğuz Bavbek, DHMİ Havaalanı Müdürü Seracettin Yıldırım, Favori Air-Port İşletme Müdürü Oğuz Oflaz ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.