Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan (COV) dev adım: Erbil direkt uçuşları başlıyor!

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan (COV) Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar başlıyor. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan seferlerin, Adana'nın Orta Doğu pazarlarıyla olan ticari ve ekonomik bağlarını daha da güçlendirmesi beklediğini ifade etti.
ÇARŞAMBA VE PAZAR GÜNLERİ KARŞILIKLI
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden bu yana Adana iş dünyasının öncelikli hedeflerinden birinin ulusal ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesi olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "11 Mart itibarıyla başlayacak ve her hafta Çarşamba ile Pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Erbil seferleri, Adana ve bölgemiz için önemli.
Bu yeni hat, en önemli dış ticaret pazarlarımızdan biri olan Irak'a erişimi çok daha hızlı ve etkin hale getirecektir. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak; başta sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.
EN FAZLA İHRACAT IRAK'A
Irak'ın Adana ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Kıvanç, "2025 yılında Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 237,8 milyon dolar ile Irak olmuştur. Bu veri, Irak pazarının ilimiz sanayisi açısından ne denli stratejik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Erbil, Irak'ın ticari, finansal ve yatırım merkezlerinden biridir. Direkt uçuşlar sayesinde Adana firmalarının pazara erişimi daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yapıya kavuşacaktır." dedi.