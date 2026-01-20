Haberler Yaşam Haberleri Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan (COV) dev adım: Erbil direkt uçuşları başlıyor!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:10 Son Güncelleme: 20.01.2026 11:12

Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan (COV) dev adım: Erbil direkt uçuşları başlıyor!

Adana ve bölge ekonomisi için tarihi gün! Çukurova Uluslararası Havalimanı (COV), Irak’ın ticaret merkezi Erbil’e direkt uçuşlarla bağlanıyor. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın en büyük ihracat pazarı olan Irak ile ticaretin bu hat sayesinde katlanacağını müjdeledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan COV dev adım: Erbil direkt uçuşları başlıyor!
  • ABONE OL

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan (COV) Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar başlıyor. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan seferlerin, Adana'nın Orta Doğu pazarlarıyla olan ticari ve ekonomik bağlarını daha da güçlendirmesi beklediğini ifade etti.

ÇARŞAMBA VE PAZAR GÜNLERİ KARŞILIKLI

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden bu yana Adana iş dünyasının öncelikli hedeflerinden birinin ulusal ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesi olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "11 Mart itibarıyla başlayacak ve her hafta Çarşamba ile Pazar günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek Erbil seferleri, Adana ve bölgemiz için önemli.

Bu yeni hat, en önemli dış ticaret pazarlarımızdan biri olan Irak'a erişimi çok daha hızlı ve etkin hale getirecektir. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımı kolaylaşacak; başta sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Irak'ın Adana ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Kıvanç, "2025 yılında Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 237,8 milyon dolar ile Irak olmuştur. Bu veri, Irak pazarının ilimiz sanayisi açısından ne denli stratejik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Erbil, Irak'ın ticari, finansal ve yatırım merkezlerinden biridir. Direkt uçuşlar sayesinde Adana firmalarının pazara erişimi daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yapıya kavuşacaktır." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan (COV) dev adım: Erbil direkt uçuşları başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz