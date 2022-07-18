Haberler Yaşam Haberleri Çukurova Üniversitesi taban puanları: 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:57

Çukurova Üniversitesi taban puanları: 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin bölümü, taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Çukurova Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte bilgiler…

Çukurova Üniversitesi taban puanları: 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Çukurova Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, ' Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Çukurova Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 henüz yayınlanmadı. Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Çukurova Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tıp SAY 245+7
245+7
275+7
275+7		 252
252
282
282		 9.202
8.840
8.796
8.770		 457,51887
512,41220
494,25479
489,47786
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 25.506
24.400
22.113
20.700		 424,51458
487,18114
464,14492
457,52698
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Eczacılık SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 40.724
38.800
36.630
35.400		 403,37130
468,65496
439,60480
428,04060
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 52.816
57.900
66.863
71.700		 388,95658
446,13756
397,21390
372,92431
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 60.445
58.800
72.798
 380,51930
445,08981
389,98010


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 68.193
78.700
100.773
121.000		 372,45058
422,28922
359,76000
324,27896
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 73.611
68.200
65.572
60.300		 367,06427
434,34397
398,84541
388,16449
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 103.526
92.400
92.259
85.700		 340,25266
407,51117
368,12574
356,62233
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 111.073
118.000
134.165
140.000		 334,14380
381,90208
331,94149
310,50339
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4
170+5
170+5
175+5		 164
175
175
180		 119.980
125.000
132.472
137.000		 327,44588
376,14850
333,17397
312,51800
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 138.373
118.000
116.657
102.000		 314,80660
382,08855
345,46453
340,08061
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 141.251
139.000
147.046
131.000		 312,98478
364,52630
323,24165
316,48601
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Mimarlık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 164.191
137.000
112.312
60.800		 299,64044
365,90519
349,25736
387,34641
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 180.277
160.000
158.869
143.000		 291,39966
348,81766
315,89997
308,89227
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 199.480
202.000
213.232
216.000		 282,45704
323,94992
289,33677
272,81307
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 213.968
216.000
244.411
271.000		 276,33350
316,83245
277,60304
255,12636
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Bitki Koruma SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 256.573
256.000
274.376
281.000		 260,70467
299,21320
267,86232
252,58677
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 259.554
246.000
258.994
227.000		 259,75182
303,47365
272,66049
268,86873
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İç Mimarlık SAY 65+2
65+2
60+2
50+2		 67
67
62
52		 279.202
239.000
207.962
163.000		 253,67913
306,09595
291,49699
296,62814
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 288.831
265.000
262.284
219.000		 250,92896
295,52848
271,58614
271,68650
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 294.761
243.000
229.275
108.000		 249,28086
304,48379
283,04516
334,40221
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 336.867
327.000
330.260
337.000		 238,50366
274,43347
252,99917
239,83815
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 339.610
339.000
348.359
363.000		 237,84522
270,82931
248,85689
234,89482
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
30+1		 3
6
7
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Biyoloji SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 43
52
41
41		 Dolmadı
394.000
381.124
338.000		 Dolmadı
256,77216
242,02298
239,66053
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Biyomedikal Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 42
62
62
62		 Dolmadı
283.000
274.316
176.000		 Dolmadı
289,06583
267,88219
290,19446
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 15+1
20+1
20+1
20+1		 2

6
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 10
21
21
20		 Dolmadı
428.000
468.793
Dolmadı		 Dolmadı
249,26056
223,07853
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 30+1
40+1
60+2
75+2		 17
19
28
49		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 50+2
70+2
80+2
80+2		 6
47
71
82		 Dolmadı

Dolmadı
146.000		 Dolmadı

Dolmadı
306,56790
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İstatistik SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 14
31
31
13		 Dolmadı
438.000
472.256
Dolmadı		 Dolmadı
247,34940
221,00459
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İstatistik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0
2

0		 Dolmadı
590.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,31166
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 15+1
20+1

 2


 Dolmadı


 Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Maden Mühendisliği SAY 20+1
20+1

 5
3

 Dolmadı


 Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 42
52
41
41		 Dolmadı
279.000
252.145
228.000		 Dolmadı
290,42576
274,91749
268,34323
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
2+0
1+0
2+0
1
1
2		 Dolmadı

200.933
194.000		 Dolmadı

294,51977
281,86933
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 40
72
72
62		 Dolmadı
405.000
406.534
390.000		 Dolmadı
254,42638
237,20586
229,48516
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1
21
10
4		 Dolmadı
587.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,62732
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30+1
30+1
25+1
20+1		 7
31
26
21		 Dolmadı
420.000
417.715
416.000		 Dolmadı
250,95094
235,17677
221,29720
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tarla Bitkileri SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 41
52
52
52		 Dolmadı
390.000
395.187
388.000		 Dolmadı
257,69352
239,28533
230,06414
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
 10
17
12
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
31.100
27.133
27.600		 Dolmadı
478,21614
455,25531
443,20508
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 11
31
31
17		 Dolmadı
437.000
459.049
Dolmadı		 Dolmadı
247,44924
226,65882
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Zootekni SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 2
41
38
26		 Dolmadı
534.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
230,55997
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Hukuk EA 190+5
200+5
200+5
200+5		 195
205
205
205		 32.539
16.700
25.567
28.400		 362,88286
421,00966
400,24670
386,17434
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 85.039
84.300
93.687
109.000		 327,51656
371,79410
351,31953
329,11441
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Psikoloji EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 89.123
53.100
53.601
50.400		 325,43582
388,50942
375,61990
365,25528
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 104.108
69.600
72.491
68.600		 318,43041
379,22673
363,17876
351,79805
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
41+2		 41
41
41
43		 203.681
187.000
172.045
177.000		 284,45987
329,63387
318,55917
303,13268
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 239.268
249.000
249.261
276.000		 275,73544
310,76070
296,56209
278,23515
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 313.868
291.000
272.990
269.000		 260,88195
300,11700
291,00380
279,71830
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İktisat
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 364.638
331.000
332.983
390.000		 252,51159
291,14021
278,77996
258,08254
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 428.179
430.000
407.415
474.000		 243,32645
272,32651
266,26423
246,80781
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 443.368
394.000
373.792
355.000		 241,31977
278,59516
271,61168
263,61541
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tarım Ekonomisi EA 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 449.624
462.000
461.569
490.000		 240,50782
267,22476
258,52385
244,82591
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Grafik EA 40+1
30+1

 41
31

 464.920
579.000

 238,57863
250,52485
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 482.864
424.000
428.749
388.000		 236,33257
273,39045
263,10619
258,34966
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İktisat EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 562.436
557.000
557.848
636.000		 223,72241
253,41611
246,59052
229,40347
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Arkeoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 24
52
52
52		 Dolmadı
744.000
753.165
Dolmadı		 Dolmadı
231,67904
226,29573
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Ekonometri EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 8
72
72
45		 Dolmadı
766.000
768.314
Dolmadı		 Dolmadı
229,48422
224,32168
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Ekonometri
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 18
62
62
33		 Dolmadı
713.000
761.920
Dolmadı		 Dolmadı
234,90379
225,19083
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 9
19
9
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 75
82
82
82		 Dolmadı
575.000
574.037
659.000		 Dolmadı
251,03498
244,77666
226,84889
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 3
41
36
38		 Dolmadı
916.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,19928
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 36
62
72
72		 Dolmadı
563.000
536.909
587.000		 Dolmadı
252,64393
249,01451
234,29653
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) EA 35+1
35+1
35+1
35+1		 24
36
36
36		 Dolmadı
620.000
613.113
693.000		 Dolmadı
245,48459
240,61789
221,99447
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
60+2
80+2		 72
72
62
82		 16.236
15.300
14.750
15.400		 362,36361
394,23389
400,20328
387,68020
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana)(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 16.298
15.900
18.253
18.200		 362,27798
393,33790
395,10963
383,45636
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 53.503
44.600
59.818
75.700		 326,96863
362,46323
361,04959
341,61689
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 145+4
160+4
160+4
160+4		 149
164
164
164		 135.861
95.800
86.970
72.300		 292,96671
335,18144
348,15949
343,15858
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 137.729
116.000
113.166
105.000		 292,40310
327,27143
338,24115
330,03699
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 199.074
156.000
164.389
169.000		 276,74730
314,77132
322,94320
311,16066
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 125+4
140+4
140+4
140+4		 129
144
144
144		 309.828
190.000
161.153
138.000		 256,03083
305,85159
323,79609
319,50147
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 İletişim Bilimleri SÖZ 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 333.081
296.000
296.755
326.000		 252,40887
283,40410
294,85980
281,31523
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 355.181
298.000
263.930
263.000		 249,13870
282,92977
300,94272
291,68715
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 15+0


 15


 470.836


 233,77193
—-
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 15+0


 15


 562.571


 203,04171
—-
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 13.672
12.000
13.361
13.500		 395,69709
414,59540
405,93486
391,30228
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 40.475
40.100
40.310
38.900		 309,33334
317,40632
313,77580
293,36584
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği DİL 40+1
40+1
50+2
50+2		 41
41
52
52		 54.801
51.300
52.909
54.400		 266,21901
282,94141
276,77994
248,92291

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2
75+2		 77
77		 315,81803
339,72770		 280.396
273.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Anestezi TYT 75+2
75+2		 77
77		 307,74498
334,19120		 318.120
295.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75+2
75+2		 77
77		 294,44417
318,15879		 392.627
368.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Anestezi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,71306
313,99989		 410.071
391.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 70+2
70+2		 72
72		 282,82007
307,74333		 472.870
426.000


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75+2
75+2		 77
77		 282,25701
302,51479		 477.192
459.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,30635
303,27169		 484.568
454.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,11859
308,45150		 501.834
422.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 272,09909
293,82903		 561.621
518.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
90+3		 82
93		 270,91918
277,20486		 572.283
651.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 270,50403
288,81540		 576.063
555.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 269,67959
287,80425		 583.682
563.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
75+2		 77
77		 263,29531
283,91482		 645.529
594.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 254,09703
272,62775		 745.796
692.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55+2
55+2		 57
57		 253,47165
266,75686		 752.924
748.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 55+2
55+2		 57
57		 252,16760
262,92341		 768.237
786.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,68180
257,33214		 809.233
845.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 80+2
70+2		 82
72		 248,23124
257,82309		 814.727
840.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 244,74239
259,04718		 856.251
827.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 243,13411
263,25512		 875.154
783.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 243,06784
248,11208		 875.932
949.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 241,31986
247,61022		 896.225
955.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 240,45344
255,34207		 906.462
867.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Makine TYT 65+2
65+2		 67
67		 238,07729
244,85812		 933.930
987.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 50+2
 52
 235,30340
 966.495
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 234,50797
237,84124		 975.802
1.071.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80+2
90+3		 82
93		 233,14443
237,71557		 992.396
1.072.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2
60+2		 72
62		 229,77247
245,03635		 1.034.186
985.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 229,09012
239,39215		 1.042.651
1.052.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektrik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 228,87014
237,87045		 1.045.521
1.070.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,28922
247,41109		 1.052.990
957.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 227,92194
235,89600		 1.057.648
1.094.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 223,59550
236,98890		 1.114.961
1.081.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 45+2
45+2		 47
47		 222,89228
231,01351		 1.124.359
1.155.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 50+2
50+2		 52
52		 222,41657
238,70790		 1.130.825
1.060.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektrik TYT 35+1
35+1		 36
36		 222,41491
232,24569		 1.130.840
1.139.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
45+2		 57
47		 222,17100
225,03858		 1.134.116
1.233.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 221,70308
237,84619		 1.140.535
1.071.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Makine
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 220,09145
225,16280		 1.162.186
1.231.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40+1
40+1		 41
41		 219,39185
222,23107		 1.171.445
1.270.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 219,33244
234,56120		 1.172.258
1.111.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 216,10019
220,40690		 1.215.405
1.295.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 214,72253
225,63324		 1.234.188
1.225.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 213,43818
221,29781		 1.252.178
1.283.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 212,75493
218,82875		 1.261.627
1.316.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 25+1
20+1		 26
21		 211,31599
223,54695		 1.281.976
1.253.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ-Ücretli)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 210,86904
217,80864		 1.288.425
1.329.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektrik TYT 55+2
55+2		 57
57		 209,37244
218,98090		 1.310.481
1.314.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Makine TYT 35+1
35+1		 36
36		 208,14559
216,86026		 1.328.751
1.342.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 207,73205
222,48363		 1.335.008
1.267.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Su Altı Teknolojisi TYT 25+1
25+1		 26
26		 206,99942
231,06661		 1.345.965
1.154.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 55+2
55+2		 57
57		 205,79478
214,73399		 1.364.389
1.371.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
30+1		 52
31		 205,56956
211,22632		 1.367.857
1.419.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 200,61747
226,16301		 1.443.871
1.218.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 200,34893
215,34549		 1.447.925
1.363.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 40+1
40+1		 41
41		 200,16923
190,12444		 1.450.650
1.698.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Destekli Tasarım
Ve
Animasyon		 TYT 40+1
30+1		 41
31		 198,73415
214,32200		 1.472.712
1.377.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 197,43714
212,57193		 1.491.906
1.401.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 196,05873
216,82970		 1.511.549
1.342.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 41
31		 194,43694
216,92888		 1.533.113
1.341.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30+1
30+1		 31
31		 190,06092
209,42371		 1.581.177
1.444.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 20+1
20+1		 11
14		 Dolmadı
 1.619.883
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2
70+2		 54
72		 Dolmadı
194,49539		 1.624.965
1.653.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)		 TYT 30+1
30+1		 7
16		 Dolmadı
 1.618.612
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2
60+2		 54
62		 Dolmadı
190,50078		 1.612.061
1.695.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 50+2
50+2		 22
52		 Dolmadı
189,91129		 1.608.052
1.700.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 4
20		 Dolmadı
 1.600.697
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektrik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
 1
 Dolmadı
 928.198
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ufanbeyli Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim
İletim ve Dağıtımı		 TYT 40+1
40+1		 18
41		 Dolmadı
187,29021		 1.600.314
1.718.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 50
52		 Dolmadı
203,34601		 1.626.697
1.531.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 10
49		 Dolmadı
 1.608.077
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi TYT 20+1
20+1		 17
21		 Dolmadı
194,40366		 1.610.341
1.654.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Makine TYT 60+2
60+2		 45
62		 Dolmadı
199,79125		 1.616.627
1.582.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 58
62		 Dolmadı
198,89491		 1.614.186
1.595.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
40+1		 38
41		 Dolmadı
200,69802		 1.607.475
1.569.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
40+1		 13
23		 Dolmadı
 1.619.856
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 25+1
40+1		 11
16		 Dolmadı
 1.615.052
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Pazarlama TYT 30+1
30+1		 19
31		 Dolmadı
180,26875		 1.616.348
1.736.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Seracılık TYT 25+1
25+1		 18
18		 Dolmadı
 1.609.773
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tarım Makineleri TYT 30+1
 9
 Dolmadı
 1.622.162
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 25
31		 Dolmadı
200,01480		 1.623.002
1.579.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30+1
30+1		 19
16		 Dolmadı
 1.593.313
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25+1
25+1		 16
26		 Dolmadı
196,25407		 1.610.848
1.630.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45+2
40+1		 35
41		 Dolmadı
200,70583		 1.615.258
1.569.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 50+2
50+2		 17
52		 Dolmadı
188,19701		 1.613.176
1.713.000
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Çukurova Üniversitesi taban puanları: 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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