Çukurova Üniversitesi taban puanları: 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Çukurova Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, ' Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Çukurova Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 henüz yayınlanmadı. Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Çukurova Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|245+7
245+7
275+7
275+7
|252
252
282
282
|9.202
8.840
8.796
8.770
|457,51887
512,41220
494,25479
489,47786
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|25.506
24.400
22.113
20.700
|424,51458
487,18114
464,14492
457,52698
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|40.724
38.800
36.630
35.400
|403,37130
468,65496
439,60480
428,04060
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|52.816
57.900
66.863
71.700
|388,95658
446,13756
397,21390
372,92431
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|60.445
58.800
72.798
—
|380,51930
445,08981
389,98010
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|68.193
78.700
100.773
121.000
|372,45058
422,28922
359,76000
324,27896
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|73.611
68.200
65.572
60.300
|367,06427
434,34397
398,84541
388,16449
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|103.526
92.400
92.259
85.700
|340,25266
407,51117
368,12574
356,62233
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|111.073
118.000
134.165
140.000
|334,14380
381,90208
331,94149
310,50339
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4
170+5
170+5
175+5
|164
175
175
180
|119.980
125.000
132.472
137.000
|327,44588
376,14850
333,17397
312,51800
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|138.373
118.000
116.657
102.000
|314,80660
382,08855
345,46453
340,08061
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|141.251
139.000
147.046
131.000
|312,98478
364,52630
323,24165
316,48601
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|164.191
137.000
112.312
60.800
|299,64044
365,90519
349,25736
387,34641
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|180.277
160.000
158.869
143.000
|291,39966
348,81766
315,89997
308,89227
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|199.480
202.000
213.232
216.000
|282,45704
323,94992
289,33677
272,81307
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|213.968
216.000
244.411
271.000
|276,33350
316,83245
277,60304
255,12636
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|256.573
256.000
274.376
281.000
|260,70467
299,21320
267,86232
252,58677
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|259.554
246.000
258.994
227.000
|259,75182
303,47365
272,66049
268,86873
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|65+2
65+2
60+2
50+2
|67
67
62
52
|279.202
239.000
207.962
163.000
|253,67913
306,09595
291,49699
296,62814
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|288.831
265.000
262.284
219.000
|250,92896
295,52848
271,58614
271,68650
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|294.761
243.000
229.275
108.000
|249,28086
304,48379
283,04516
334,40221
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|336.867
327.000
330.260
337.000
|238,50366
274,43347
252,99917
239,83815
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|339.610
339.000
348.359
363.000
|237,84522
270,82931
248,85689
234,89482
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
30+1
|3
6
7
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|43
52
41
41
|Dolmadı
394.000
381.124
338.000
|Dolmadı
256,77216
242,02298
239,66053
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|42
62
62
62
|Dolmadı
283.000
274.316
176.000
|Dolmadı
289,06583
267,88219
290,19446
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|15+1
20+1
20+1
20+1
|2
—
6
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|10
21
21
20
|Dolmadı
428.000
468.793
Dolmadı
|Dolmadı
249,26056
223,07853
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
60+2
75+2
|17
19
28
49
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|50+2
70+2
80+2
80+2
|6
47
71
82
|Dolmadı
—
Dolmadı
146.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
306,56790
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İstatistik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|14
31
31
13
|Dolmadı
438.000
472.256
Dolmadı
|Dolmadı
247,34940
221,00459
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İstatistik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
2
—
0
|Dolmadı
590.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,31166
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|15+1
20+1
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|5
3
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|42
52
41
41
|Dolmadı
279.000
252.145
228.000
|Dolmadı
290,42576
274,91749
268,34323
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
2+0
|—
1
1
2
|Dolmadı
—
200.933
194.000
|Dolmadı
—
294,51977
281,86933
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|40
72
72
62
|Dolmadı
405.000
406.534
390.000
|Dolmadı
254,42638
237,20586
229,48516
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|—
21
10
4
|Dolmadı
587.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,62732
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
25+1
20+1
|7
31
26
21
|Dolmadı
420.000
417.715
416.000
|Dolmadı
250,95094
235,17677
221,29720
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|41
52
52
52
|Dolmadı
390.000
395.187
388.000
|Dolmadı
257,69352
239,28533
230,06414
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|10
17
12
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
31.100
27.133
27.600
|Dolmadı
478,21614
455,25531
443,20508
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|11
31
31
17
|Dolmadı
437.000
459.049
Dolmadı
|Dolmadı
247,44924
226,65882
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Zootekni
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|2
41
38
26
|Dolmadı
534.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
230,55997
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5
200+5
200+5
200+5
|195
205
205
205
|32.539
16.700
25.567
28.400
|362,88286
421,00966
400,24670
386,17434
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|85.039
84.300
93.687
109.000
|327,51656
371,79410
351,31953
329,11441
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Psikoloji
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|89.123
53.100
53.601
50.400
|325,43582
388,50942
375,61990
365,25528
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|104.108
69.600
72.491
68.600
|318,43041
379,22673
363,17876
351,79805
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
41+2
|41
41
41
43
|203.681
187.000
172.045
177.000
|284,45987
329,63387
318,55917
303,13268
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|239.268
249.000
249.261
276.000
|275,73544
310,76070
296,56209
278,23515
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|313.868
291.000
272.990
269.000
|260,88195
300,11700
291,00380
279,71830
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|364.638
331.000
332.983
390.000
|252,51159
291,14021
278,77996
258,08254
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|428.179
430.000
407.415
474.000
|243,32645
272,32651
266,26423
246,80781
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|443.368
394.000
373.792
355.000
|241,31977
278,59516
271,61168
263,61541
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|449.624
462.000
461.569
490.000
|240,50782
267,22476
258,52385
244,82591
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Grafik
|EA
|40+1
30+1
—
—
|41
31
—
—
|464.920
579.000
—
—
|238,57863
250,52485
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|482.864
424.000
428.749
388.000
|236,33257
273,39045
263,10619
258,34966
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İktisat
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|562.436
557.000
557.848
636.000
|223,72241
253,41611
246,59052
229,40347
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|24
52
52
52
|Dolmadı
744.000
753.165
Dolmadı
|Dolmadı
231,67904
226,29573
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|8
72
72
45
|Dolmadı
766.000
768.314
Dolmadı
|Dolmadı
229,48422
224,32168
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Ekonometri
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|18
62
62
33
|Dolmadı
713.000
761.920
Dolmadı
|Dolmadı
234,90379
225,19083
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|9
19
9
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|75
82
82
82
|Dolmadı
575.000
574.037
659.000
|Dolmadı
251,03498
244,77666
226,84889
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|3
41
36
38
|Dolmadı
916.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,19928
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|36
62
72
72
|Dolmadı
563.000
536.909
587.000
|Dolmadı
252,64393
249,01451
234,29653
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
|EA
|35+1
35+1
35+1
35+1
|24
36
36
36
|Dolmadı
620.000
613.113
693.000
|Dolmadı
245,48459
240,61789
221,99447
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
80+2
|72
72
62
82
|16.236
15.300
14.750
15.400
|362,36361
394,23389
400,20328
387,68020
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana)(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|16.298
15.900
18.253
18.200
|362,27798
393,33790
395,10963
383,45636
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|53.503
44.600
59.818
75.700
|326,96863
362,46323
361,04959
341,61689
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|145+4
160+4
160+4
160+4
|149
164
164
164
|135.861
95.800
86.970
72.300
|292,96671
335,18144
348,15949
343,15858
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|137.729
116.000
113.166
105.000
|292,40310
327,27143
338,24115
330,03699
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|199.074
156.000
164.389
169.000
|276,74730
314,77132
322,94320
311,16066
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
140+4
|129
144
144
144
|309.828
190.000
161.153
138.000
|256,03083
305,85159
323,79609
319,50147
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|İletişim Bilimleri
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|333.081
296.000
296.755
326.000
|252,40887
283,40410
294,85980
281,31523
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|355.181
298.000
263.930
263.000
|249,13870
282,92977
300,94272
291,68715
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|470.836
—
—
—
|233,77193
—-
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|562.571
—
—
—
|203,04171
—-
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|13.672
12.000
13.361
13.500
|395,69709
414,59540
405,93486
391,30228
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|40.475
40.100
40.310
38.900
|309,33334
317,40632
313,77580
293,36584
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(Adana) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40+1
40+1
50+2
50+2
|41
41
52
52
|54.801
51.300
52.909
54.400
|266,21901
282,94141
276,77994
248,92291
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|315,81803
339,72770
|280.396
273.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|307,74498
334,19120
|318.120
295.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|294,44417
318,15879
|392.627
368.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Anestezi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|291,71306
313,99989
|410.071
391.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|282,82007
307,74333
|472.870
426.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|282,25701
302,51479
|477.192
459.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,30635
303,27169
|484.568
454.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,11859
308,45150
|501.834
422.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|272,09909
293,82903
|561.621
518.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
90+3
|82
93
|270,91918
277,20486
|572.283
651.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|270,50403
288,81540
|576.063
555.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|269,67959
287,80425
|583.682
563.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|263,29531
283,91482
|645.529
594.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|254,09703
272,62775
|745.796
692.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|253,47165
266,75686
|752.924
748.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|252,16760
262,92341
|768.237
786.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,68180
257,33214
|809.233
845.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|248,23124
257,82309
|814.727
840.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|244,74239
259,04718
|856.251
827.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|243,13411
263,25512
|875.154
783.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|243,06784
248,11208
|875.932
949.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|241,31986
247,61022
|896.225
955.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|240,45344
255,34207
|906.462
867.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Makine
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|238,07729
244,85812
|933.930
987.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|50+2
—
|52
—
|235,30340
—
|966.495
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|234,50797
237,84124
|975.802
1.071.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|80+2
90+3
|82
93
|233,14443
237,71557
|992.396
1.072.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|229,77247
245,03635
|1.034.186
985.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|229,09012
239,39215
|1.042.651
1.052.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
| Elektrik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|228,87014
237,87045
|1.045.521
1.070.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,28922
247,41109
|1.052.990
957.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|227,92194
235,89600
|1.057.648
1.094.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|223,59550
236,98890
|1.114.961
1.081.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|222,89228
231,01351
|1.124.359
1.155.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|222,41657
238,70790
|1.130.825
1.060.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|222,41491
232,24569
|1.130.840
1.139.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
45+2
|57
47
|222,17100
225,03858
|1.134.116
1.233.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
| İç Mekan Tasarımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|221,70308
237,84619
|1.140.535
1.071.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
| Makine
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|220,09145
225,16280
|1.162.186
1.231.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|219,39185
222,23107
|1.171.445
1.270.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|219,33244
234,56120
|1.172.258
1.111.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|216,10019
220,40690
|1.215.405
1.295.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|214,72253
225,63324
|1.234.188
1.225.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|213,43818
221,29781
|1.252.178
1.283.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|212,75493
218,82875
|1.261.627
1.316.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|25+1
20+1
|26
21
|211,31599
223,54695
|1.281.976
1.253.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|210,86904
217,80864
|1.288.425
1.329.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|209,37244
218,98090
|1.310.481
1.314.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Makine
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|208,14559
216,86026
|1.328.751
1.342.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|207,73205
222,48363
|1.335.008
1.267.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|206,99942
231,06661
|1.345.965
1.154.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|205,79478
214,73399
|1.364.389
1.371.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
30+1
|52
31
|205,56956
211,22632
|1.367.857
1.419.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|200,61747
226,16301
|1.443.871
1.218.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|200,34893
215,34549
|1.447.925
1.363.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|200,16923
190,12444
|1.450.650
1.698.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Destekli Tasarım
Ve
Animasyon
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|198,73415
214,32200
|1.472.712
1.377.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
| Moda Tasarımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|197,43714
212,57193
|1.491.906
1.401.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|196,05873
216,82970
|1.511.549
1.342.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|194,43694
216,92888
|1.533.113
1.341.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|190,06092
209,42371
|1.581.177
1.444.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|20+1
20+1
|11
14
|Dolmadı
—
|1.619.883
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|70+2
70+2
|54
72
|Dolmadı
194,49539
|1.624.965
1.653.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)
|TYT
|30+1
30+1
|7
16
|Dolmadı
—
|1.618.612
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2
60+2
|54
62
|Dolmadı
190,50078
|1.612.061
1.695.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|50+2
50+2
|22
52
|Dolmadı
189,91129
|1.608.052
1.700.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|4
20
|Dolmadı
—
|1.600.697
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektrik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
—
|1
—
|Dolmadı
—
|928.198
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ufanbeyli Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim
İletim ve Dağıtımı
|TYT
|40+1
40+1
|18
41
|Dolmadı
187,29021
|1.600.314
1.718.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|50
52
|Dolmadı
203,34601
|1.626.697
1.531.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|10
49
|Dolmadı
—
|1.608.077
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Aladağ Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|20+1
20+1
|17
21
|Dolmadı
194,40366
|1.610.341
1.654.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|45
62
|Dolmadı
199,79125
|1.616.627
1.582.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|58
62
|Dolmadı
198,89491
|1.614.186
1.595.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
40+1
|38
41
|Dolmadı
200,69802
|1.607.475
1.569.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
40+1
|13
23
|Dolmadı
—
|1.619.856
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|25+1
40+1
|11
16
|Dolmadı
—
|1.615.052
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|30+1
30+1
|19
31
|Dolmadı
180,26875
|1.616.348
1.736.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|25+1
25+1
|18
18
|Dolmadı
—
|1.609.773
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tarım Makineleri
|TYT
|30+1
—
|9
—
|Dolmadı
—
|1.622.162
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|25
31
|Dolmadı
200,01480
|1.623.002
1.579.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|30+1
30+1
|19
16
|Dolmadı
—
|1.593.313
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|25+1
25+1
|16
26
|Dolmadı
196,25407
|1.610.848
1.630.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|45+2
40+1
|35
41
|Dolmadı
200,70583
|1.615.258
1.569.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50+2
50+2
|17
52
|Dolmadı
188,19701
|1.613.176
1.713.000