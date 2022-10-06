Cuma günü oruç tutulur mu? Kandilde tek gün oruç tutulur mu? Diyanet ile cevabı!

KANDİLDE CUMA GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Konuyla ilgili olarak açıklama şöyle:

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir." (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur.