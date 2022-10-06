Cuma günü oruç tutulur mu? Kandilde tek gün oruç tutulur mu? Diyanet ile cevabı!

Cuma günü tek gün oruç tutulur mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle idrak edilen Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Bu özel günde oruç tutacak Müslümanlar kandilde tek gün oruç tutulur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Sorular Diyanet ile yanıtlanıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde tek gün oruç tutulur mu? İşte, yanıtı…
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.
KANDİLDE CUMA GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?
Konuyla ilgili olarak açıklama şöyle:
Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir." (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur.
Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur.
Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.