CUMA HUTBESİ 29 MAYIS 2026 | Diyanet ile cuma hutbesi konusu nedir?

Müslümanlar için her hafta heyecanla beklenen Cuma namazı için gözler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "haftanın Cuma hutbesi" metnine çevrildi. Türkiye genelindeki binlerce camide aynı anda cemaatle paylaşılacak olan 29 Mayıs Cuma hutbesi, insan hayatına rehberlik edecek önemli dini ve ahlaki mesajlar içeriyor. Ayrıca Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen bu önemli gün anlamıyla ön plana çıkıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Mayıs 2026 tarihli ve "Fetih Ruhu ve Vakıf Medeniyeti" konulu Cuma hutbesi yayınlandı.
Muhterem Müslümanlar!
Aziz milletimiz, yüce dinimiz İslam ile müşerref olduktan sonra hak ve hakikati hâkim kılmak için mücadele etmiştir. Bu mukaddes amaç uğruna yılmadan ve usanmadan seferden sefere, zaferden zafere koşmuştur. Allah'ın inayetiyle nice gönülleri fethetmiş, nice beldelere barış ve huzur götürmüştür. Bunun için, gemileri dahi karadan yürütmüş ve sonunda Allah Resûlü (s.a.s)'in müjdesine[1] nail olup İstanbul'u fethetmiştir.
Aziz Müminler!
Dinimizin bizlere verdiği fetih ruhu, kuru bir cihangirlik davası değildir. Bu ruh; Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve esenlik mesajlarını, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını bütün insanlığa ulaştırma çabasıdır. Bu ruh; Cenâb-ı Hakk'ın, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir"[2] davetine icabet ederek, adalet ve iyiliğin dünyadaki yaşayan temsilcileri olma gayretidir. İlim ve hikmetle yükselen bir medeniyet oluşturma azmidir.
Kıymetli Müslümanlar!
Şanlı ecdadımız, fetih ruhunun hayata aktarılması ve kalıcı olması için gittiği her yerde vakıflar kurmuş; insanlığı, İslam'ın mesajlarıyla buluşturmak için gayret göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır"[3] hadis-i şerifi gereğince; camiler, medreseler, hastaneler, kütüphaneler, aşevleri, köprüler ve çeşmeler inşa ederek iyiliği kurumsal hale getirmiştir. Dinine, diline ve rengine bakmadan; kimsesizlerin kimsesi, yetim ve öksüzlerin hamisi, yolda kalmışların sığınağı, mazlumların umudu, ilim tahsil edenlerin destekçisi olmuştur. Bütün dünyaya, merhametin ve güzel ahlakın en güzel örneklerini sunmuş, insanların hafızalarında silinmez izler bırakmıştır.
Değerli Müminler!
Vakıflar, vakfedenlerin topluma bıraktığı emanetleridir. Bu hususta bize düşen; vakıf medeniyetimizi ihya etmektir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı muhteşem vakıf eserlerini korumak ve nesillerimize yeni vakıf mirasları bırakmaktır.
Bu vesileyle, cennet vatanımızı bizlere emanet eden şanlı ecdadımıza, şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Cenâb-ı Hak, vakıflara öncülük edenlerden, destek verenlerden ve geleceğe aktarılması için çalışanlardan razı olsun.
Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "Kim, güzel bir işe öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez..."[4]