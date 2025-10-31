CUMA HUTBESİ TAM METNİ | 31 Ekim 2025 cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu!

Değerli Müminler!

Ailemizi; Rabbimizin emrettiği, Resûlullah (s.a.s)'in hayatına aktardığı şekilde kurmak, sevgi ve saygıyla korumak, şefkat ve muhabbetle yaşatmak, iyilik ve adaletle geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla, "En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır"[2] buyuran Allah Resûlü (s.a.s.)'in tavsiyesine uyarak aile yuvalarının kolaylıkla kurulmasına çaba gösterelim. Çocuklarımızın en mutlu zamanlarını lüks ve israfa kurban etmeyelim. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim"[3] hadisini kendimize rehber edinelim. Ailemizde nezaket ve zarafeti hâkim kılalım. Göz aydınlığı çocuklarımızın çokluğunu Cenâb-ı Hakk'ın lütfettiği büyük bir nimet ve bereket kaynağı olarak görelim. "Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik"[4] ilahi hitabına itaat ederek aile büyüklerimize merhamet kanatlarımızı indirelim. Allah'ın rızasına ulaşmanın yollarından birinin de anne babanın rızasından geçtiğini unutmayalım.

Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum: "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine öncü eyle!"[5]

[1] Rûm, 30/21.

[2] İbn Hanbel, VI, 83.

[3] İbn Mâce, Nikâh, 50.

[4] Ahkâf, 46/15.

[5] Furkân, 25/74.