Cuma hutbesinde gençlere istismarcı gruplar uyarısı

CUMA hutbesinde, dini istismar ederek kendi çıkarları doğrultusunda kullanan aşırılıkçı ve ayrılıkçı gruplar ele alındı. 'Tekfirci' bir anlayışla sosyal medyada Müslüman gençlerin aklını bulandıran oluşumlara karşı dikkatli olma çağrısı yapıldı. Hutbede ana hatlarıyla şu mesajlar verildi: "Yüce dinimiz İslam, aşırılığı reddetmektedir. İslam, Müslümanların orta yolu tutmalarını, dengeli bir hayat sürmelerini istemektedir. Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de, 'Siz insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet kıldık' buyurmaktadır. Durum böyleyken barış ve esenlik dini İslam'ın yüce değerlerini istismar edenler, geçmişte olduğu gibi bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu kimselerin asıl gayesi; din kisvesi altında İslam toplumu içinde fitne ve fesat çıkarmak, Müslümanları birbirine düşürmektir. Kıymetli Müslümanlar! Dini istismar edenler, kendilerini dinin tek temsilcisi gibi sunarlar. İslam'ı kendi düşüncelerine hapsederler. Sahih dini bilgiye dayanmayan görüşlerini desteklemek için Kuran-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi gerçek anlamından koparıp keyfi yorumlara yönelirler. Şirk, tekfir ve cihat gibi kavramları, cana kıymaya ve Müslümanları katletmeye aracı kılarlar."