CUMA MESAJLARI 12 Nisan 2024 | Ramazan Bayramı’na özel, ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Ramazan Bayramı'nın Cuma gününde hayırlı Cumalar mesajları paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatını, huzurunu ve faziletini birbirleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar bu özel, kısa, anlamlı mesajları birbirlerine iletiyorlar. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...
Cuma Mesajları 1 -Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara. Hayırlı cumalar, iyi bayramlar
Cuma Mesajları 2- Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek , cuma günün hayırlı olsun…
Cuma Mesajları 3- Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız ve bayramınız mübarek olsun…
Cuma Mesajları 4- Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız ve Bayramınız mübarek olsun...
Cuma Mesajları 5 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Cuma Mesajları 6 - "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Cuma Mesajları 7 -'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.
Cuma Mesajları 8 - Allah'ım mübarek Cuma günü hürmetine sen bizleri şirkten uzak tut, şeytanın şerrinden koru, nefsimizi arındır. Âmin. Hayırlı cumalar
Cuma Mesajları 9 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
uma Mesajları 10 - "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Cuma Mesajları 11 - Kalbinizden geçen duaların kabul olacağı, aklınızda olanın önünüze çıkacağı bir Cuma olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 12 - Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
Cuma Mesajları 13 - "Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle. İyi bayramlar"
Cuma Mesajları 14 - "Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek mübarek günde bizi mucizelerinden mahrum etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun."
Cuma Mesajları 15 Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun
Cuma Mesajları 16 - Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Cuma Mesajları 17 -Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!
Cuma Mesajları 18 - Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 19 - O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Cuma Mesajları 20- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma Mesajları 21 - Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 22 - Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Cuma Mesajları 23 - "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Cuma Mesajları 24 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Cuma Mesajları 25 - Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma Mesajları 26 - Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
Cuma Mesajları 27 - Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.