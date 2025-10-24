CUMA MESAJLARI 24 EKİM 2025: Anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun!

24 Ekim 2025 Cuma'sının huzur ve bereketini sevdiklerinizle paylaşmak için özel mesajlar hazırlandı. Resimli, dualı, ayetli ve hadisli seçeneklerle kısa ya da uzun "Hayırlı Cumalar" dileklerinizi iletebilir, gönüllere dokunabilirsiniz. 2025'e özel hazırlanan bu Cuma mesajları, sosyal medyada paylaşmak için de ideal bir tercih sunuyor. İşte bu haftanın anlamlı ve özenle seçilmiş 24 Ekim Cuma mesajları…
DUALI CUMA MESAJLARI
"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek Cuma gününde dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Ey Rabbimiz! Bu Cuma gününde bizleri doğru yoldan ayırma, kalplerimizi imanla doldur. Amin. Hayırlı Cumalar!"
"Her Cuma, kalplerimizi temizleyip gönüllerimizi aydınlatsın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."
AYETLİ CUMA MESAJLARI
"Allah şöyle buyurur: 'Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.' (Ahzab 33:56) Hayırlı Cumalar!"
"'Günün en faziletli günü Cuma günüdür. O gün çokça salavat getirin.' (Tirmizi) Mübarek Cumanız kutlu olsun."
"Allah buyuruyor: 'Rabbinin adını an ki gönüller huzur bulsun.' (Rahman 55:13) Bu Cuma gününde dualarınız kabul olsun."
"Ey Rabbimiz! Bizlere cömertliğinle rahmet et, günahlarımızı bağışla. Bu Cuma hayırlara vesile olsun. Amin."
"'Allah, müminlerin kurtuluşunu isteyen bir dosttur.' (Tevbe 9:119) Hayırlı Cumalar!"
MANEVİ CUMA MESAJLARI
"Allah'ım kalplerimizi imanla doldur, sevdiklerimize sağlık ve huzur ihsan eyle. Hayırlı Cumalar!"
"Cuma günü bereketlidir, dualar kabul olur. Allah hepimizi affetsin ve korusun."
"Mübarek Cuma gününde Allah'a yönelin, dualarınızı eksik etmeyin. Hayırlı Cumalar!"
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek Cuma gününde dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun.
Ey Rabbimiz! Bu Cuma gününde bizleri doğru yoldan ayırma, kalplerimizi imanla doldur. Amin.
Her Cuma, kalplerimizi temizleyip gönüllerimizi aydınlatsın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.