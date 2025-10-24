CUMA MESAJLARI 24 EKİM 2025: Anlamlı, kısa, uzun, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun!

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah şöyle buyurur: 'Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.' (Ahzab 33:56) Hayırlı Cumalar!"

"'Günün en faziletli günü Cuma günüdür. O gün çokça salavat getirin.' (Tirmizi) Mübarek Cumanız kutlu olsun."

"Allah buyuruyor: 'Rabbinin adını an ki gönüller huzur bulsun.' (Rahman 55:13) Bu Cuma gününde dualarınız kabul olsun."