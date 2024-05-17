CUMA MESAJLARI VE DULARI RESİMLİ🤲 17 Mayıs 2024 En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları ve sözleri

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun"

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun...