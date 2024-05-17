CUMA MESAJLARI VE DULARI RESİMLİ🤲 17 Mayıs 2024 En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları ve sözleri

Müslümanlar için önemli olan bu günde "Cuma mesajları" araştırması hız kazandı. 7'den 70'e herkesin birbirine uzun, kısa, resimli, ayetli ve hadisli mesajlar ve sözler yolladığı Cuma gününün nezdinde Müslümanlar birbiriyle selamlaşıyor, sohbet ediyor. Cuma namazı öncesinde aile büyüklerine ve sevdiklerine hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde mesaj yollamak için arama motorlarında araştırmaya koyuluyor. İşte, İşte, anlamlı ve yeni 17 Mayıs cuma mesajları ve sözleri.
ANLAMLI, HADİSLİ, KISA VE UZUN HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ!
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)
İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah (c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Âmin, cumamız mübarek olsun.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar...
Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Dünyada bir olan sende bin olsun, kâinatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, âmin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun"
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun...