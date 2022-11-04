Haberler Yaşam Haberleri CUMA MESAJLARI || Hayırlı Cumalar! 4 Kasım En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
Giriş Tarihi: 4.11.2022 07:38 Son Güncelleme: 4.11.2022 07:38

CUMA MESAJLARI || Hayırlı Cumalar! 4 Kasım En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte binlerce müslüman en güzel Cuma mesajları arayışına çıktı. Sevdiklerine ve çevresine “Hayırlı Cumalar” dilemek isteyen binlerce vatandaş bu noktada internet üzerinden “En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri” araştırmasına çıktı. Kasım ayının ilk Cumasında binlerce müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve bugüne kavuşmanın manevi huzuruyla rabbine şükredecek. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları içeriğimiz ve detaylar.

CUMA MESAJLARI || Hayırlı Cumalar! 4 Kasım En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Cuma mesajları ve sözleri içeriği sabahın ilk saatleriyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kutsal günde milyonlar birbirine Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleriyle güzel dileklerini iletiyor. "En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" başlığı altında en güzel metin ve görselleri sizler için derledik. İşte en güzel Cuma mesajları ve sözleri...

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun, dualı, yeni, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

ARKADAŞINA GÖNDER
CUMA MESAJLARI || Hayırlı Cumalar! 4 Kasım En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA