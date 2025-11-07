Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Cuma namazı saati için doğru bilgiye ulaşmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il ezan vakitleri listesini inceliyor. Namaz vaktini kaçırmadan doğru zamanda camide bulunmak isteyenler Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Kasım 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati;
7 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 7 Kasım Cuma namazı saat 12:53'de kılınacak.
7 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 7 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.
7 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 7 Kasım Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.