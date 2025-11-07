Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 7.11.2025 09:12

Bugün milyonlarca Müslüman Cuma namazını eda etmek üzere camilerde buluşacak. Bu kıymetli günün faziletlerinden faydalanabilmek için ezan vakitlerine dikkat etmek ve doğru zamanda camide bulunmak gerekiyor. Bu noktada Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. İşte, 7 Kasım 2025 ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati.

Cuma namazı saati için doğru bilgiye ulaşmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il ezan vakitleri listesini inceliyor. Namaz vaktini kaçırmadan doğru zamanda camide bulunmak isteyenler Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Kasım 2025 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati;

7 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 7 Kasım Cuma namazı saat 12:53'de kılınacak.

7 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 7 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

7 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 7 Kasım Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

İL İL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

