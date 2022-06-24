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Giriş Tarihi: 24.6.2022 08:44 Son Güncelleme: 24.6.2022 08:46

Cuma namazı saati bugün kaçta? 24 Haziran 2022 cuma namazı saat kaçta? İl il Diyanet namaz vakitleri

Cuma namazı saati bugün kaçta? 24 Haziran 2022 cuma namazı saat kaçta? İl il Diyanet namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati il il duyuruldu. Her hafta İslam aleminin bayramı olarak namazla birlikte idrak edilen Cuma saati Müslümanların için önem taşıyor. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma vakti için camiler illerde cemaatleri bekliyor. Peki 24 Haziran 2022 Cuma namazı saati kaç, öğle ezanı kaçta okunuyor. İşte il il Cuma vakitleri…

Mübarek Cuma gününde Cuma namazı saat kaçta sorusuna müminler yanıt aramaya başladı. Öğle namazı vaktinde kılınan Cuma namazı, camide cemaatle birlikte eda ediliyor. İl il değişkenlik gösteren ezan saatleri, illerde takip edilmeye başlandı. Peki Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 24 Haziran 2022 Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namaz saati ve vakti

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 24 HAZİRAN 2022

Diyanet ezan vakitleri ile belirlenen Cuma saati İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde şöyle olacak:

İzmir: 13.19

Ankara: 12.56

İstanbul: 13.11

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

- Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

- Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

- Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

- Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

- "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

- Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saati bugün kaçta? 24 Haziran 2022 cuma namazı saat kaçta? İl il Diyanet namaz vakitleri
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