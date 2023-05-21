Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Milyonlarcaözel sektör çalışanınıyakındanilgilendiren birkarara imza atanYargıtay, cumartesigünü iş günüise belirtilengünde devamsızlığında diğer şartlarınvarlığı halindehaklı fesih sebebinioluşturduğunahükmetti.Kararda, "İşgünü, işçi bakımındançalışılmasıgereken gün olarakanlaşılmalıdır.İş sözleşmesindegenel tatil günlerindeçalışılacağınadair bir kuralmevcutsa, bu taktirdesöz konusugünlerde çalışılmamasıda işverenehaklı fesih imkanıtanır. İş yerindecumartesi günü işgünü ise belirtilengünde devamsızlıkda diğer şartlarınvarlığı halindehaklı fesih sebebinioluşturabilir.Mahkeme kararınınbozulmasınaoy birliği ile kararverilmiştir" denildi.