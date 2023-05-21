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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber
Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlığın da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturduğuna hükmetti. Kararda, "İş günü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. İş yerinde cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturabilir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber
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