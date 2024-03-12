Cumhur İttifakı adayı Çerçi’den Karaköy’e kapalı pazaryeri ve yeraltı otoparkı müjdesi

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çerçi, Karaköy programı kapsamında ilk olarak pazaryerini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Teravih namazını Hacı Yahya Camii'nde kılan Mehmet Çerçi, daha sonra esnaf ziyareti yaptı.

Ziyarette Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Karaköy semtine yeni dönemde güzel bir kapalı pazaryeri ve otopark kazandıracaklarını kaydeden Mehmet Çerçi, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Karaköy'de kıymetli hemşehrilerimiz ve pazarcı esnafımıza selam verip, kolaylıklar diledik.

Esnaf ziyareti yaptık. Vatandaşlarımız ile kucaklaştık. Karaköy semtimizde vatandaşlarımıza bugüne kadar birçok hizmeti kazandırdık. Bundan sonrada güzel hizmetler yapacağız. Ana caddeye cepheli modern bir tesisin olduğu 4 katlı kapalı pazaryeri, otopark ve ticarethanelerin bulunduğu Karaköy Kapalı Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı projemizi semtimize kazandıracağız. Vatandaşlarımıza birbirinden güzel hizmetleri sunacağız" dedi.