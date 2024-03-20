Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ekmekci: Makama değil hizmete geliyorum

Meslek yaşamına Mezitli'de semt pazarcılığı yaparak başladığını ve yaşadığı Mezitli'yi her yönüyle çok iyi bildiğini belirten Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekci, "Semt pazarcılığından başlayarak Mezitli'de işletme sahibi oldum. Siyasetin her kademesinde görev aldım. En son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi görevim devam ediyor. Şimdi de Mezitli'de hayallerimi gerçekleştirmek için aday oldum. Sloganımız Mezitli'de sevgi kazansız diyerek Mezitli için bir şans istiyoruz" dedi.

'Mezitli kazanmaya başlasın istiyoruz'

Mezitli'yi kalkındıracak projelerle buluşturacaklarını belirten Ekmekci, "Son derece olumlu enerji aldığım bir seçim süreci yaşıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bu da halkımızda karşılık buluyor. Mezitli 4 merkez ilçenin en güzeli ama bir sahibi yok. Çok güzel sahilimiz var ama hizmet yok. Gençlerin, kadınların güvenle yürüyebileceği bir alan yok. Aydınlatma yok. Ben Mevlüt Ekmekci olarak eskiyi bir kenara bırakıp Mezitli kazanmaya başlasın istiyoruz. 5 yıl daha kaybetmesin" diye konuştu.

'Projelerimizi halkımıza sorarak hazırladık'

Projeleri hazırlarken kentin ihtiyaçlarını göz önünde tuttuklarını vurgulayan Ekmekci, "Projelerimizi sunduk ve çok büyük destek aldı. Çünkü bunlar bizim değil Mezitli halkının projeleri. Biz kadınlarımıza sorduk, ne istersiniz diye ona göre projemizi hazırladık. Gençlerimize sorduk ne istemişlerse projelerimizin kaynağını o fikirler oluşturdu" dedi.

'Makama değil halka hizmet için geliyorum'

Mezitli'de hizmet anlayışını değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Ekmekci, "Ben belediye başkanı olmak istemiyorum. O sadece bir sıfat. Ben belediyede Mezitli'nin hizmetkarı olmaya adayım. Adil bir yönetim için adayım. Başkan olduğumda tüm gömleklerimi çıkaracağım ve din dil ırk ayrımı yapmadan Mezitli'nin ortak belediye başkanı olacağım. Belediye hizmet binasına çıktığım zaman orası halka açık olacak. Başkaları gibi odama makam demeyeceğim. Hiçbir vatandaşımızı kapıdan çevirmeyeceğim" diye konuştu.