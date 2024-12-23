Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Başkanın isteklerini dinledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Aralık'ta Muğla'yı ziyaret ederek AK Parti 8. İl Kongresi'ne katılmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla programı için Dalaman Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan protokol üyelerinin arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştiren Başkan Aras, Muğla'nın sorunlarıyla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, muhalefet ayrımı yapmadan halka hizmet olduğu gerekçesiyle Ahmet Arası detaylıca dinledi, notlarını aldı. Ziyaret kapsamında Aras'ın, Muğla'nın sorunlarıyla ilgili hazırlanan dosyayı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sunduğu öğrenildi.