Başkan Erdoğan’a hakaret eden 8 kişi gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sakaraltı Sakarüstü" isimli sosyal medya sayfası üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret ve yanlış bilgi içerikli paylaşımlar yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Sahte sosyal medya hesaplarını yönettikleri belirlenen Seydikemer ilçesindeki bir villaya yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Paylaşımlarla bağlantısı olduğu üne sürülen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi P.B.'de gözaltına alındı. Kaçak durumda olan şüphelilerin Seydikemer'deki villalarda saklanmasına yardım ettikleri ve suça yardım ile yataklık ettikleri iddia edilen emlakçı İ.B., inşaatçı H.D. de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal Demirtaş ile Kürşat Keskin tutuklanırken, S.Ü.'ye ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Derinleşen soruşturma kapsamında yeni şüpheliler tespit edilerek ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Buna göre eski MHP Muğla İl Başkanı O.A., Muğla Jimnastik Kulübü Başkanı M.G., gazeteciler M.T., H.T., Muğla Sıtkı Koçman Üni. Koruma ve Güvenlik Görevlisi S.K., Köyceğiz Devlet Hastanesinde Bilgisayar Teknikeri U.K., müteahhit H.D. ile gazeteci S.C.S. gözaltına alındı.