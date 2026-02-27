Başkan Erdoğan’dan Nevşehir’e telefon sürprizi: “Birliğiniz daim olsun”

Ziyaret sırasında Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın sözleri salonda heyecan oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'in uzun yıllar sonra kabinede bir bakanla temsil edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun şehir adına önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında Nevşehir teşkilatını tebrik ederek, "30 yılı aşkın bir aradan sonra böyle bir kardeşimizin bakan olarak görevlendirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Valimiz, bakanımız ve belediye başkanlarımızla birlikte şehrimizin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Nevşehir'de daha güçlü ve gayretli çalışmalar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı salondaki partililer tarafından alkışlarla karşılanırken, Bakan Gürlek de destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Nevşehir için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Gürlek, şehrin kalkınması adına tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edeceklerini dile getirdi. Ziyaret, teşkilat mensuplarıyla yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen telefon görüşmesi ise programın en dikkat çeken anı olarak hafızalara kazındı.