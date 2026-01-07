Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yüksekova Spor Takımı’na otobüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'na hediye edilen otobüs, Yüksekova havaalanı mevkiinde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen törenle hizmete alındı. Otobüsün teslimi dolayısıyla gerçekleştirilen törende kurban kesildi. Düzenlenen törene; Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, İpek Mahallesi Muhtarı Murat Balin, iş insanları, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri, kulüp yöneticileri Burhan Yılmaz ve Cemil Özer, Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bayram Yıldırım ile futbolcular katıldı.

KAYMAKAM: "BU OTOBÜSTE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAĞIZ"

Kurban kesiminin ardından konuşan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, otobüsün takıma hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Allah tekerine taş değdirmesin. İnşallah güzel maçlara gider, güzel başarılar alır ve sağ salim ilçemize dönerler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu destek, kadın futbol takımımızın başarısının bir sonucudur. Sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu otobüste şampiyonluk kutlayacağız. O günleri Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde halkımızla birlikte kutlamayı heyecanla bekliyoruz. Kulüp Başkanımız Fevzi Yıldırım'a da bu organizasyon için teşekkür ediyor, takımdan daha büyük başarılar bekliyoruz."

"BU DESTEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kübra Şen ise yaptığı konuşmada, otobüsün takım için önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün takımımız adına çok önemli bir kazanımın sevincini yaşıyoruz. Yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu kıymetli desteği sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e ve Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kestiğimiz kurbanın hayırlara vesile olmasını diliyor, takımımız için başarılarla dolu bir sezon temenni ediyorum. Açılışımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." Konuşmaların ardından otobüsle misafirler ve futbolcular Yüksekova çarşı merkezinde tur attı. Program, tesislere dönüşte futbolcular, yöneticiler ve davetlilerin halay çekmesiyle sona erdi.