Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle Gölbaşı’na modern ulaşım hizmeti

Yapımı tamamlanan modern yol, hem güvenli ulaşımı artırdı hem de bölgeye estetik bir görünüm kazandırdı. Doğayla bütünleşen asfalt yolun ortaya çıkardığı manzara vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, birçok kişi "Burası yurtdışı değil, burası Adıyaman Gölbaşı" yorumunda bulundu.

Çalışmalar kapsamında yolun genişletilmesi, altyapısının güçlendirilmesi ve güzergâh düzenlemeleri titizlikle tamamlandı. Zorlu süreç boyunca destek veren köy sakinlerinin fedakârlığı ve sabrı ise takdir topladı.

Bölge halkı yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen milletvekillerine, Adıyaman Valiliği'ne, Gölbaşı Kaymakamlığı'na, İl Özel İdaresi ekiplerine ve tüm yetkililere teşekkür etti. Modern sıcak asfaltla buluşan Yeşilova, Azaplı, Bağlarbaşı ve Karaburun köylerinin ulaşım konforu artarken, yeni yolun bölge ekonomisine, tarım faaliyetlerine ve sosyal yaşama da önemli katkı sunması bekleniyor. Köy sakinleri ise tek yürek halinde, "Köylerimiz daha güzel hizmetlere layık. Yapılan bu yatırım bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.