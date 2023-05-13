Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!

12 Mayıs Cuma akşamı 21 televizyon kanalında ekranlara gelen Cumhurbaşkanı Özel programı ortak yayını, Kantar Medya tarafından yayınlanan rapora göre 14 Milyon 870 Bin kişi tarafından izlendi.

21 televizyon kanalında ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını, tüm kanalların aldığı izlenme oranları ve paylarıyla tüm kategorilerin en çok izleneni oldu.