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Giriş Tarihi: 13.5.2023 13:56 Son Güncelleme: 13.5.2023 14:04

Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!

Dün akşam ekranlara gelen “Cumhurbaşkanı Özel Yayını” son zamanların en çok izlenen TV yayını oldu...

Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!

12 Mayıs Cuma akşamı 21 televizyon kanalında ekranlara gelen Cumhurbaşkanı Özel programı ortak yayını, Kantar Medya tarafından yayınlanan rapora göre 14 Milyon 870 Bin kişi tarafından izlendi.

21 televizyon kanalında ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını, tüm kanalların aldığı izlenme oranları ve paylarıyla tüm kategorilerin en çok izleneni oldu.

Seçime günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merak edilen tüm soruları cevapladığı program,

Tüm Kişiler'de %11,37 izlenme oranı, %33,75 izlenme payı

AB'de %10,82 izlenme oranı, %32,69 izlenme payı

20+ABC1'de %11,94 izlenme oranı, %32,24 izlenme payı alarak listenin zirvesine yerleşti.

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Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!
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