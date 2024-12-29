Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa’da: 5 Bakan eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (GAP TAEM) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

Düzenlenecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) başkanlık edecek. Toplantı, Bölgesel Gelişme Politikaları, GAP Sulama Yatırımlarında Gelinen Aşama ve Öngörülen Tedbirler, Yeni Dönemde Suriye İle İlişkilerin Dış Ticaret Açısından Değerlendirilmesi gündem başlıkları ile gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik edecek.