Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da: 5 Bakan eşlik edecek
Giriş Tarihi: 29.12.2024 12:56 Son Güncelleme: 29.12.2024 13:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da: 5 Bakan eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik edecek.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa’da: 5 Bakan eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (GAP TAEM) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

Düzenlenecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) başkanlık edecek. Toplantı, Bölgesel Gelişme Politikaları, GAP Sulama Yatırımlarında Gelinen Aşama ve Öngörülen Tedbirler, Yeni Dönemde Suriye İle İlişkilerin Dış Ticaret Açısından Değerlendirilmesi gündem başlıkları ile gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik edecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da: 5 Bakan eşlik edecek
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