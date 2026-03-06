Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Sosyal konut sayısını artıralım ki insanımız ev sahibi olsun”

'KENTSEL DÖNÜŞÜME HER ZAMAN BÜYÜK BİR ÖNEM VERDİK'

Türkiye'nin afetlerin çok yoğun yaşandığı bir ülke olduğunu, deprem gerçeğini bilerek hareket etmemiz gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İzmir ve Ege Bölgesi'nin de yoğun fay hatlarının olduğu bir coğrafyada bulunduğunun farkındayız. Amacımız riskleri azaltmak, vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak. Maalesef İzmir'deki yapı stoğu çok iyi gözükmüyor. Resmi veriler şehirdeki yapıların yaklaşık yüzde 60'ının 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış olduğunu gösteriyor. Bu tablo güvenli konut üretimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluktur. Kentsel dönüşümü engellemeye çalışmak insanların hayatıyla oynamak, büyük bir vebal demektir. Kentsel dönüşüme her zaman büyük bir önem verdik. Yeni kanunlar çıkardık. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurduk, mali kaynaklarını güçlendirdik. Kentsel dönüşümün hukuki olarak daha hızlı, yapılabilmesinin önünü açan yeni düzenlemeler yaptık. Beklentimiz bundan istifade edilmesi."