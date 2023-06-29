Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplamda 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var

"TOPLAMDA 650 BİN KONUTU İNŞA ETME HEDEFİMİZ VAR"

Deprem bölgelerinde inşa edilecek olan kalıcı konutların inşası hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakan arkadaşlarımızın, kurumlarımızın katkısı ile çalışmaları yürüteceğiz. Bugüne kadar da devlet ve millet el ele çok önemli çalışmalar yapıldı. Uzaktan konuşmak kolay, klavyelerin başına geçip cümleler kurmak da kolay. Ama bu tür olaylarda sahada olmak, vatandaşlarımızın en zor zamanında yanında olmak en değerli durum ve davranış. Kim taş üstüne taş koyduysa, kim depremzede vatandaşlarımızın elinden tuttuysa hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Yılsonuna kadar biliyorsunuz 1 yıl içerisinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var. Bir yandan da diğer yıkılan yapıları da hesaba kattığınızda 850 bine kadar çıkıyor bu rakam. Çok büyük bir faaliyet ama Allah'ın izni ile daha önceki depremlerde nasıl başarılı olduysak, nasıl yaraları sardıysak bu depremin de yaralarını saracağız" diye konuştu.



"HEM SOSYAL HAYAT HEM DE EKONOMİK HAYAT SAĞLAM ZEMİNLER ÜZERİNDE GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

11 ilde meydana gelen yıkımların ardından hızlı bir toparlanma evresine girildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Depremin elbette moral bozucu bir tarafı var, ilk dönemlerde özellikle bu iş toparlanabilir mi, bu şehir ne olacak tarzında kaygılar oluşuyor. Ama benim nöbetçi bakan olarak Van'da örnek umutsuzluk örneği vardı, moral bozukluğu vardı. Depremden 2 sene sonra gittiğimde Van'ın nüfusu 50 bin artmıştı. Bu illerimizde de aynı tabloyu göreceğiz. Tabii ki belli bir sürece ihtiyacımız var ama bu sürecin sonunda bu illerimiz bir taraftan depremin yaralarını saracaklar, diğer taraftan gelecekte yaşanabilecek depremlere karşı da çok daha sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaklar. Gerek yüzyıllardır boşalmayan enerjinin boşalması, gerekse bu deprem sonrası yapı stokunun tamamına yakınını sağlıklı hale getirilmesi bu bölgelerimizi Türkiye'nin en güvenli bölgeleri haline getirecek. İnşallah gerek sosyal hayat gerek ekonomik hayat bu sağlam zemin üzerinde gelişmeye devam edecek" şeklinde konuştu.