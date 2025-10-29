Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.