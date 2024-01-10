"Cumhurbaşkanımın yaptığı insanlığı unutamam"

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde 15 Nisan 2008 tarihinde meydana gelen tüp patlamasında yanarak yaralanan 7 yaşındaki İbrahim Yıldırım'ın ailesi hastanenin tedavi masraflarını ödeyemedi. İbrahim'in dramının gazete ve TV'lerde yayınlanması üzerine dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve İbrahim hastaneden çıkarılıp ailesine kavuşturdu. Hastane ise Sağlık Bakanlığı tarafından 5 gün kapatıldı.

Bu olaydan yaklaşık 1 ay sonra Erdoğan bir dizi açılışlar yapmak üzere Adana'ya geldi. Ziyaret sırasında Erdoğan, tüp patlamasında yaralanan İbrahim Yıldırım ve ailesiyle Valilikte görüştü. Bu sırada Erdoğan, İbrahim Yıldırım'ın annesi Necla ile babası Mehmet Yıldırım'ın ayrı olduğunu öğrenince, "Artık bundan sonra birlikte olun. Tekrar evlenin, çocuğunuz var" demesi üzerine resmi olarak 2007 yılında boşanan çift yeniden evlendi.

Aradan yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra İbrahim Yıldırım geçtiğimiz yıl askere giderken, annesi ise kansere yakalandı. Bir süre kanser tedavisi gören anne 7 Ocak Pazar günü yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesi Küçükoba mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Eşini kaybeden Mehmet Yıldırım, "2007 yılında resmi olarak eşimden ayrıldım. 2008 yılında tüp patlaması sonucu İbrahim yaralandı ve maddi gücümüz olmadığı için hastaneden çıkaramadık. Cumhurbaşkanımız Adana'ya geldiğinde İbrahim ve bizimle Valilikte görüştü. İbrahim'e çeşitli hediyeler verdi. Bizim ayrıldığımızı öğrenince de nasihatlerde bulundu ve barıştırdı. Beni işe girdirdi. Cumhurbaşkanımızın bize yaptığı insanlığı hayatım boyunca unutamam, eğer unutursam Allah beni kör eder. Zor günlerimizde hep yanımızda oldu. Çok sevdiğim eşim maalesef hastalığa yenik düştü" diye konuştu.