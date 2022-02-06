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Giriş Tarihi: 6.2.2022 16:37 Son Güncelleme: 6.2.2022 16:38

Cumhurbaşkanına hakaret eden Pınar Ö. mahkemede çark etti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Cumhurbaşkanına hakaret eden Pınar Ö. mahkemede çark etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan Pınar Ö. İstanbul’da gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Pınar Ö., Twitter’daki “helva” etiketinin Cumhurbaşkanına yönelik olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşına gönderme yaptığını savundu. Koronavirüs testinin pozitif çıkan Pınar Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada provokatif ve hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Bağcılar'da gözaltına alınan Pınar Ö. isimli kadının adliyedeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs testinin pozitif çıkan Pınar Ö. hakkında "konutunu terk etmeme (ev hapsi)" kararı verilmesini talep etti.

SORGUDA GERİ ADIM ATTI

Pınar Ö. savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Twitter'da 'helva' etiketinin Cumhurbaşkanın hastalığa yakalanmasıyla ilgili olduğunu bilmiyordum. Etiketi görünce, erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. Bu tweetim ile Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktu" diyerek, serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ev hapsi kararı verip, Pınar Ö. hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı.

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Cumhurbaşkanına hakaret eden Pınar Ö. mahkemede çark etti
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