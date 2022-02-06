Cumhurbaşkanına hakaret eden Pınar Ö. mahkemede çark etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada provokatif ve hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Bağcılar'da gözaltına alınan Pınar Ö. isimli kadının adliyedeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs testinin pozitif çıkan Pınar Ö. hakkında "konutunu terk etmeme (ev hapsi)" kararı verilmesini talep etti.

SORGUDA GERİ ADIM ATTI

Pınar Ö. savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Twitter'da 'helva' etiketinin Cumhurbaşkanın hastalığa yakalanmasıyla ilgili olduğunu bilmiyordum. Etiketi görünce, erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. Bu tweetim ile Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktu" diyerek, serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ev hapsi kararı verip, Pınar Ö. hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı.