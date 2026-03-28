Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 20 Ocak 2026 tarihinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. "Sakaraltı Sakarüstü" isimli sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyükleri, kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı.

İlk aşamada, aralarında C.D., K.K., S.Ü.Ö., S.C.S. ve S.K.'nin de bulunduğu şüphelilerin Seydikemer ilçesindeki bir villada saklandıkları tespit edilmiş, düzenlenen operasyonla 3 şüpheli aynı adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca paylaşımlarla bağlantılı olduğu öne sürülen bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi P.B. de gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen sürecinde, şüphelilere yardım ettikleri iddia edilen emlakçı İ.B. ve inşaatçı H.D. de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında Marmaris'te faaliyet gösteren bir yerel haber sitesinin ofisine de operasyon düzenlendiği, aramalarda 2 hard disk, 2 USB bellek ile çeşitli dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Dosya kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, 23 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Demirtaş ile Kürşat Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ü. hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan iki şüpheli daha sonra Denizli T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 8 GÖZALTI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni şüpheliler tespit edildi ve 23 Şubat'ta ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda eski MHP Muğla İl Başkanı O.A., Muğla Jimnastik Kulübü Başkanı M.G., gazeteciler M.T. ve H.T., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görevli S.K., Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde bilgisayar teknikeri U.K., müteahhit H.D. ile gazeteci S.C.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 27 Şubat'ta adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden Mertcan Güngör ile "cinci hoca" lakaplı Serdar Cemal Süzeroğlu ve Habib Demir tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Mart'ta düzenlenen 4. dalga operasyonda Denizli T Tipi Ceza Evinde tutuklu bulunan Kürşat Keskin'in kardeşi Y.K. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Y.K. kolluğa imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı ile bırakıldı.

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında 28 Mart'ta düzenlenen 5. dalga operasyonunda tutuklu K.K. ile bağlantısı olduğu öne sürülen K.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.