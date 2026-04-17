Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün MKE’nin Kırıkkale ve Ankara tesislerini inceledi

Program kapsamında Kırıkkale'de yoğun bir mesai harcayan Görgün; Enerjik Malzemeler Fabrikası, Barut Fabrikası, Mühimmat Fabrikası, Çelik ve Pirinç Fabrikası ile Ağır Silah Fabrikası'nı ziyaret etti. Ankara ziyaretinde ise Ankara/Çankaya'daki Genel Müdürlük, Ankara/Mamak'taki Makine ve Teknoloji Fabrikası, Ankara/Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Fabrikalardaki üretim hatlarını ve AR-GE çalışmalarını inceleyen Görgün, Türkiye'nin savunma gücünü artıran stratejik altyapılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

MKE'nin köklü tecrübesiyle savunma ekosisteminde kritik bir rol oynadığını belirten Haluk Görgün, SSB ve MKE arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Görgün, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu sistemlerin en doğru zamanda ve en yüksek yerlilik oranıyla karşılanması temel hedefimizdir. MKE'nin yürüttüğü yatırımlar, kriz dönemlerinde üretim çevikliğimizi koruyan stratejik bir güçtür" dedi.

Savunma sanayisindeki başarıda insan kaynağının önemine vurgu yapan Görgün, MKE'deki temasları sırasında çalışanlara teşekkür ederek, "MKE yönetimini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve sahada alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, disiplinli bir çalışmanın ve kurumsal kararlılığın eseridir" ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede, önümüzdeki dönemde de MKE ile yürütülen projelerin kararlılıkla süreceği, teknolojik gelişim ve güçlü altyapı hedefleri doğrultusunda üretim tesislerinin desteklenmeye devam edeceği bildirildi.