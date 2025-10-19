Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova’da konser verdi

CSO'nun 200 yıllık tarihi olduğunu hatırlatan Bilgiç, bu orkestranın Cumhuriyet tarihinden daha eski geçmişe sahip olduğuna dikkati çekti.

Bilgiç, CSO'nun Rus topraklarındaki ilk konserinin 100 yıl önce Sovyet Leningrad'ında gerçekleştiğini anlatarak, "Elbette orkestra bu konserden sonra Rusya'ya birçok kez daha geldi. İki gün önce de orkestra St. Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu'nda konser verdi." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Büyükelçi Bilgiç, "Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler en üst düzeyde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde ilişkilerimizi geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.