Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve çocuklar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Taksim Meydanı'ndaki törene; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan seslendirilen İstiklal Marşı ile başladı. Milli Mücadele'nin ve egemenliğin sembolü olan Cumhuriyet Anıtı'na kurum çelenklerinin sunulmasıyla resmi program devam etti.

MEYDANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Törenin finalinde ise meydan çocukların sesleriyle yankılandı. Ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran çocuklar, "23 Nisan kutlu olsun!" nidalarıyla bayram sevincini paylaştı. Renkli görüntülerin oluştuğu Taksim Meydanı'nda, miniklerin heyecanı törene damga vurdu.