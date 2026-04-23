Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Giriş Tarihi: 23.04.2026 14:05

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
  • ABONE OL

Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve çocuklar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Taksim Meydanı'ndaki törene; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan seslendirilen İstiklal Marşı ile başladı. Milli Mücadele'nin ve egemenliğin sembolü olan Cumhuriyet Anıtı'na kurum çelenklerinin sunulmasıyla resmi program devam etti.

MEYDANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Törenin finalinde ise meydan çocukların sesleriyle yankılandı. Ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran çocuklar, "23 Nisan kutlu olsun!" nidalarıyla bayram sevincini paylaştı. Renkli görüntülerin oluştuğu Taksim Meydanı'nda, miniklerin heyecanı törene damga vurdu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA