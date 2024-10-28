Cumhuriyet Bayramı öncesi Taksim’de tören düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Her yıl düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Törende önce İstanbul valisi Davut Gül tarafından Taksim Cumhuriyet anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in ve İBB büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk bırakmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Taksim'de düzenlenen törene yerli ve yabancı turist vatandaşlarda Türk bayrakları ile Cumhuriyet'in 101.yılını coşkuyla kutladılar.