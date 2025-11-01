Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadılar

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle sürdürülüyor. Daha önce 7 öğrencinin olduğu bir sınıfta öğretmenlik yapan Muhammed öğretmen ilk kez 1 öğrencinin olduğu sınıfta mesleğini yapıyor. Muhammed öğretmen, okula gitmeden önce de 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu'yu (8) evinden alıyor. Birlikte okula giden Muhammed hoca ve İlayda, derslerini yaptıktan sonra da birlikte okuldan ayrılıyor. Muhammed öğretmen ve İlayda, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 102'nci yıldönümünü törenle kutladı. Muhammed öğretmen, kutlamayla ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını söyledi. İlayda ise Cumhuriyet Bayramı töreninde çok heyecanlı olduğunu, öğretmenini çok sevdiğini ve başka arkadaşlarının da olmasını çok istediğini söyledi.