Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Cumhuriyet Mahallesi Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağı nerede sorusu metrobüsü en çok kullanan kişiler için önemlidir. Bu bakımdan Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağı yol tarifi verilirken kişilere ulaşım şekilleri ve araç seçimleri hakkında da bilgi vermek önem taşır. Metrobüs durağına ulaşım sağlanabilecek birçok farklı araç ve yol tarifi bulunur. Yol tarifi ile Cumhuriyet Mahallesi metrobüse nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor sorularını yanıtladık.

Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı Nerede?

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından birisi metrobüstür. Hem hızlı hem de sıklıkla araç bulma imkanının olması metrobüsü tercih edilen bir ulaşım aracı haline getirir. İstanbul bölgesinde de en fazla ziyaret edilen metrobüs duraklarından birisi Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağıdır. Bu durağa toplu taşıma araçları ile ulaşılabileceği gibi özel araçlarla ya da taksi ile gitmek de mümkündür. Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağına gitmek için toplu taşıma aracını kullanmak isteyen kişiler şu araçları kullanabilirler:

Otobüs: 142B,142T, 303A, 34C, 34G, 401, 448 araçları ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Minibüs ya da Dolmuş: Minibüs BL- 101

Araçlarını kullanarak durağa rahatlıkla ulaşmak mümkün olmaktadır.

Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağına En Yakın Duraklar

Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağına en yakın olarak belirlenen duraklar içerisinde Bizimkent- Beylikdüzü yönü 96 metre uzaklıkta yer alır. Yaklaşık olarak 2 dakikalık yürüme mesafesindedir. Aynı şekilde Bizimkent 108 metre uzaklıkta olmakla birlikte 3 dakika yürüme mesafesinde yer alır. 11.cadde- Esenyurt yönü ise 264 metre uzaklıkta yer alır. 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunur. Büyükşehir konutlar- Büyükçekmece ise 384 metre uzaklıkta olmakla birlikte 6 dakika yürüme mesafesinde yer alan bir duraktır. En yakın otobüs durağına yaklaşık olarak 2 dakika uzaklıkta yer almaktadır. En yakın minibüs/ dolmuş durağı ise yaklaşık olarak 3 dakikalık yürüme mesafesinde yer alır.