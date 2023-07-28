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Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:05 Son Güncelleme: 28.7.2023 10:05

Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Cumhuriyet Müzesi nerede olduğu, giriş ücreti merak edilen kültürel alanlardan biridir. Özellikle Ankara ziyaretlerinde pek çok vatandaşın gezip görmek istediği müzelerden biri olan Cumhuriyet Müzesi ülkemizin kuruluş tarihi hakkında pek çok eseri ve bilgiyi sunduğu için hem kültüre hem de tarihe meraklı vatandaşların mutlaka gezip görmesi gereken yerlerden biridir. Vatandaşlar ziyaret öncesinde Cumhuriyet Müzesine nasıl gidilir bilirlerse, rahatlıkla müzeye ulaşabilirler.

Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizin kuruluş tarihi hakkında birçok değerli bilgiye ulaşmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri de Cumhuriyet Müzesidir. Kültürel aktivite yaparken yakın tarihle de haşır neşir olma imkanı tanıyan bir mekan olan Cumhuriyet Müzesi sıklıkla ziyaret edilmekte ve ülkemiz genelinde önemli bir yere sahiptir. Ziyaretçileri trafiği oldukça yoğundur ancak bu müzeye daha evvel gitmemiş olanlar tabii olarak Cumhuriyet Müzesi nerede, nasıl gidilir gibi sorulara yanıt aramaktadır.

Cumhuriyet Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Cumhuriyet Müzesi diğer ismiyle II. TBMM Binası başkentimiz Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus Mahallesinde yer almaktadır. Ulus, Ankara'nın merkezine hayli yakın bir konumda olduğu için birçok ulaşım vasıtası ile Cumhuriyet Müzesine ulaşmak mümkün.

Toplu taşıma tercih eden vatandaşlar Cumhuriyet Müzesine metroya binip Ulus durağında inerek ya da 40156, 40461, 30392, 30023 ve 30022 duraklarından geçen belediye otobüsleri ile ulaşabilirler. Ulus metro durağı müzeye yaklaşık 5 dakikalık, bahsi geçen duraklar ise 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde yer almaktadır. Müze 1 Nisan-1Ekim tarihleri arasında 08.00-19.00, 1 Ekim-1Nisan tarihleri arasında ise 08.00-17.00 saatleri arasında ve haftanın her günü ziyarete açıktır. (Dini bayramların birinci günü 13.00'a kadar kapalıdır). 18 yaş altı ve 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, müze kart sahipleri için giriş ücretsizdir.

Cumhuriyet Müzesi Tarihi

1923 yılında mimar Vedat Tek tarafından tasarlanan, 18 Ekim 1924 yılında açılan II. TBMM Binası aynı zamanda Cumhuriyet Müzesidir. Binanın mimari özelliklerinde hem Selçuklu hem de Osmanlı motiflerine yer verilmiştir. 1960 senesine kadar meclis binası olarak kullanılmış olup, 1961 yılında yeni meclisin tamamlanmasıyla birlikte II. TBMM Binasının ön kısmı Cumhuriyet Müzesi arka kısmı ise Müzeler Genel Müdürlüğüne ait hizmet binası olarak kamuya açılmıştır. Müzedeki salonlarda Cumhuriyet tarihindeki ilk adımlara dair pek çok belge, madalya, fotoğraf ve hatıranın yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'a ait özel eşyalar sergilenmektedir.

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Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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