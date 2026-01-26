Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonundan büyük etki! Adli olaylar yüzde 30 azaldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2025 yılında İzmir'de huzur ve güvenliği temin etmek amacıyla adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldı. Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı suçla mücadelede kararlılığı pekiştiren,süreçleri hızlandıran ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendiren uygulamalar hayata geçirdi. Temel hedefin suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğu aktarıldı. Kamuoyuyla paylaşılan veriler ve uygulanan yeni sistem, İzmir'de adli süreçlerin güçlendiğini, suçla mücadelenin her aşamasında etkin ve koordineli bir yaklaşımın benimsendiğini ve bu mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

SUÇTAN UZAK TUTMA ÖNCELENDİ

Başsavcılık tarafından hayata geçirilen uygulamalarla başta toplum düzenini olumsuz yönde etkileyen, kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayan, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik olarak işlenen tüm suçlarla ilgili farkındalık artırılması, erken aşamada etkili müdahalenin sağlanması, gerekli korunma koruma tedbirlerinin gecikmeden uygulanmasının sağlanması, tekrarlama riski bulunan olaylarda mağdurun etkin korunmasını sağlanması, caydırıcı önleyici ve koruyucu müdahale programların geliştirilmesi sadece cezalandırma amacıyla değil aynı zamanda eğitim ve tedavi ile şüphelilerin suçtan uzak tutulmaları öncelendi.

ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMLARI UYGULANDI

Bu kapsamda uyuşturucu kullanıcıları için 'tedavi ve denetimli serbestlik' adli kontrolü uygulamaları ulaştırıldı, trafik güvenliği tehlikesi, sürücülerle ilgili güvenli yollar eğitim programı uygulamaya başlandı. Yine şiddet şüphelileri için 'Öfke kontrolü' programları uygulandı. Toplumun en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu suçlarıyla mücadelede 5329 kullanıcı şüpheliye "tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma" yükümlülüğü verilerek adli kontrol tedbiri uygulandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK NARKOTİK OPERASYONU YAPILDI

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullanıcılarına yönelik bu tedbirler sahada uyuşturucu kullanımının yaptırımlara tabi tuttuğunun farkına varmasını sağladı, bir sonraki aşamada uyuşturucuda mücadelede en önemli adım olan sokak satıcılarına yönelik 19 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik uyuşturucu operasyonu İzmir'de 'Narkokapan-İzmir' adıyla gerçekleştirildi.

ADLİ OLAYLARDA AZALMA TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu ünvanı taşıyan 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda sokaklar temizlendi, gençler uyuşturucu tehlikesinden korundu. Operasyonlarda 654 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu soruşturma diğer suç türlerinde de ciddi oranda azalma sağladı. Soruşma tarihinden ve operasyondan sonraki dönemde İzmir'de ortalama adli olaylar'ın %30.80 oranında azaldığı belirlendi.